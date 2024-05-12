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Politika

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Uygun zaman geldi

Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin dünyadaki gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi açısından gerekli olduğunu kaydeden Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Kıbrıs meselesine ilişkin de 'Kıbrıs meselesini çözecek görüşmelerin tekrar başlaması için uygun zaman olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 14:10 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Uygun zaman geldi
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan'da yayınlanan Vradini gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin konusunda, Yunanistan'ın, ilk günlerden itibaren İsrail'in uluslararası hukuk sınırlarında kendini savunma hakkına sahip olduğu, sivillerin korunması ve insani koridorların açık tutulması gerektiği görüşünü savunduğunu hatırlatan Yerapetritis, "Maalesef zaman geçtikçe, gerçek en kötü beklentileri bile aştı. Çok büyük sayıda sivil kayıplarımız var. Bence Gazze'de orantısız bir müdahale olduğu nettir." dedi.

Yerapetritis, Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve Arap ülkeleri ile ortak amacının, düşmanca tavırların son bulacağı, insani yardımların önündeki engellerin kaldırılacağı ve 1967 sınırlarında Filistin Devletinin kurulacağı bir uzlaşının sağlanması olduğunu vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye de değinen Yerapetritis, iki taraf arasındaki periyodik görüşmelerin sonraki adımların belirlenmesi, bölgede ve dünyadaki gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi açısından gerekli olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, Kıbrıs meselesine ilişkin de "Kıbrıs meselesini çözecek görüşmelerin tekrar başlaması için uygun zaman olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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