İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2022 Salı / 13 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3376
  • EURO
    17,4509
  • ALTIN
    963.622
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Yunanistan'ı ayağa kaldıran harita! ''Biden'ın Miço'su paniğe kapıldı''
Politika

Yunanistan'ı ayağa kaldıran harita! ''Biden'ın Miço'su paniğe kapıldı''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'ABD Başkanı Biden'ın Miço'su, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un piyonu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ülkü Ocakları'nın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sunduğu Ege Adaları haritasını görünce paniğe kapıldı.' ifadelerini kullandı.

12 Temmuz 2022 Salı 17:30 - Güncelleme:
ABONE OL

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine hediye edilen bir haritayı sosyal medya hesabından paylaşması, Yunanistan'da büyük ses getirdi.

Haritada, "Denizlerdeki misakımillimiz" ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit'in de Türkiye'ye ait olduğu görüldü.

ABD'li diplomatların İngiliz gazetesine gönderdiği skandal Türkiye mektubunu sevinçle karşılayan Yunan medyası, MHP lideri Bahçeli'ye hediye edilen haritayı manşetinden vererek, tepki gösterdi.

"BİDEN'IN MİÇO'SU PANİĞE KAPILDI"

Gündeme oturan haritayla ilgili Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sosyal medya üzerinden İngilizce cevap veren Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı;

ABD Başkanı Biden'ın Miço'su, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un piyonu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ülkü Ocakları'nın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sunduğu Ege Adaları haritasını görünce paniğe kapıldı.

Ege Adaları'nın Batılı ülkeler tarafından Yunanistan'a bağışlandığını bilen Miço, konu Türk kamuoyunda her gündeme geldiğinde korkuya kapılıyor

Sayın Bahçeli'ye sunulan Ege Adaları haritası ile Miçotakis'e ne mesaj verildiğini anlamak yeterli değil. Ege Adaları'nın gerçek sahibi olan Türk milletinin bu haritaya verdiği destek de dikkate alınmalıdır.

Ege Adaları'nı Yunan gemisi zanneden Sayın Miço'nun, Ege'de Türkiye'nin vazgeçilmez haklarını savunan ve milletin vicdanının güçlü sesini yansıtan MHP'nin tavrından korkması normaldir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.