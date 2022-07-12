Yunanistan'ı ayağa kaldıran harita! ''Biden'ın Miço'su paniğe kapıldı''

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine hediye edilen bir haritayı sosyal medya hesabından paylaşması, Yunanistan'da büyük ses getirdi.

Haritada, "Denizlerdeki misakımillimiz" ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit'in de Türkiye'ye ait olduğu görüldü.

ABD'li diplomatların İngiliz gazetesine gönderdiği skandal Türkiye mektubunu sevinçle karşılayan Yunan medyası, MHP lideri Bahçeli'ye hediye edilen haritayı manşetinden vererek, tepki gösterdi.

"BİDEN'IN MİÇO'SU PANİĞE KAPILDI"

Gündeme oturan haritayla ilgili Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sosyal medya üzerinden İngilizce cevap veren Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı;

ABD Başkanı Biden'ın Miço'su, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un piyonu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ülkü Ocakları'nın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sunduğu Ege Adaları haritasını görünce paniğe kapıldı.

Ege Adaları'nın Batılı ülkeler tarafından Yunanistan'a bağışlandığını bilen Miço, konu Türk kamuoyunda her gündeme geldiğinde korkuya kapılıyor

Sayın Bahçeli'ye sunulan Ege Adaları haritası ile Miçotakis'e ne mesaj verildiğini anlamak yeterli değil. Ege Adaları'nın gerçek sahibi olan Türk milletinin bu haritaya verdiği destek de dikkate alınmalıdır.

Ege Adaları'nı Yunan gemisi zanneden Sayın Miço'nun, Ege'de Türkiye'nin vazgeçilmez haklarını savunan ve milletin vicdanının güçlü sesini yansıtan MHP'nin tavrından korkması normaldir.