Star.com.tr 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:33 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:34

Yunan politikacı Angelos Syrigos, Libya'da yaşanan gelişmelerle ilgili konuştu.

“LİBYA’NIN TÜRKİYE İÇİN TARİHİ ÖNEMİ VAR”

Libya'nın Türkiye için tarihi bir öneminin olduğundan bahseden Syrigos, "Libya, Türkiye için özel bir yere sahip. 1912'de Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaybedilen son Afrika bölgesiydi. Nüfusun sadece% 4-5'i Osmanlı askerlerinden geliyor. Onlar da Türk olmaktan gurur duyar." açıklamasında bulundu.

“TÜRK PLANLARI SİSİ İÇİN BİR TEHDİT”

Syrigos, “Libya, modern Türk planlamasında da özel bir yere sahip. Bu da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor.” dedi.

“YUNANİSTAN, LİBYA’DA RUSYA’NIN TÜRKİYE’Yİ ENGELLEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ”

Yunan politikacı Syrigos, “Yunanistan’ın Hafter’i destekleyen Rusya’nın Türkiye’yi Libya'da engelleyeceği yönünde düşüncesi vardı. Ancak işler Yunanistan’ın düşündüğü gibi gitmedi. Tam aksine Türkiye, Batı Libya’da zaferini taçlandırdı.” açıklamasında bulundu.

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