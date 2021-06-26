İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Yurt dışı kaynaklı sosyal medya ağının Türkiye'de temsilcilik açması tarihi bir gelişme
Politika

Yurt dışı kaynaklı sosyal medya ağının Türkiye'de temsilcilik açması tarihi bir gelişme

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya ağı sağlayıcılarının tamamının temsilcilik açtığını, bunu tarihi bir gelişme olarak gördüğünü söyledi.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:26
ABONE OL

Yayman, AA muhabirine, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'la önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Bununla, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya ağı sağlayıcılarının Türkiye'ye temsilci atamalarının sağlandığını aktaran Yayman, şöyle konuştu:

"Geçen sürede YouTube, Twitter, Instagram, Google, Amazon, Pinterest, TikTok, Netflix, Dailymotion, Facebook ve Linkedin dahil olmak üzere tüm sosyal mecraların hepsi Türkiye'de temsilcilik açtı. Bu bizim için çok önemli bir gelişme çünkü bu hem hukuki ve siyasi muhataplık hem de mali muhataplık sağlıyor. Aksi takdirde kişisel verilerin korunması anlamında yaşanan krizlerden çıkabilmek için bir muhatap gerekiyordu. Bu anlamda biz sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."

- "Türkiye'deki hukuk, dünyadaki hukuk saatiyle aynı zaman dilimini göstermektedir"

Meclis'ten çıkmasının ardından ana muhalefet partisi başta olmak üzere yasaya itiraz edenler olduğunu aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Onların tezi şuydu; Twitter, Instagram, Facebook Türkiye'de temsilcilik açmaz. Temsilcilikleri açıldı. Biz bundan mutluyuz. Komisyon olarak temel tezimiz şuydu, Twitter Berlin'de hangi hukuka uyuyorsa, Facebook Madrid'de hangi mevzuata uyuyorsa, Amazon Londra'da, Linkedin Moskova'da hangi kurallara uyuyorsa Türkiye'de de aynı kurallara uysun istiyorduk çünkü biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Türkiye'deki hukuk, dünyadaki hukuk saatiyle aynı zaman dilimini göstermektedir. Bu anlamda Türkiye evrensel ölçekte hukuk normlarının, standartlarının olduğu bir ülkedir. Sosyal medya mecralarının Türkiye'ye gelip temsilcilik açmalarını tarihi bir gelişme olarak görüyorum. Bu konuda emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.