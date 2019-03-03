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'Yurt dışında da terörü bitireceğiz'

‘Girilemez’ denilen İkiyaka Dağları’na girildiğini, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terörün belinin kırıldığını aktaran Bakan Akar “Milletimize musallat olan terör belasını ülkemizde de yurt dışında da bitireceğiz” dedi. 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Ağrı Orduevi’nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) şehit aileleri, gazileriyle bir bütün olduğunu ve her zaman birlikte olmaya devam edeceğini ifade etti. 

TİRÖRLE MÜCADELE 

Akar, terörle mücadelenin yeni safhasının 24 Temmuz 2015’te İkiyaka Dağları’nda başladığını, ‘girilemez’ denilen yerlere girildiğini anımsatarak sonrasında çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli başarılar kazanıldığını belirtti. TSK’nın terör örgütü DEAŞ ile yaptığı göğüs göğse mücadele sonucu 3 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Akar “Bazı alçaklar bu konuları görmezden geliyor. TSK’nın, Mehmetçik’in, hiçbir zaman İslam’ı, Müslümanlığı temsil etmesi mümkün olmayan DEAŞ’lı teröristlere karşı sağladığı başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunun gölgelenmesi söz konusu değil” dedi. Yurt içinde terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Akar “Bu alçaklar, yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildiler, getirilmeye devam ediliyorlar. Bunun milletçe sonunu getireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Aynı şekilde yurt dışındaki teröristlerle, PKK/YPG, adı ne olursa olsun, aynı kökten geliyor, bunlar teröristtir, bizim bunlarla mücadelemiz devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde mücadelemizi devam ettireceğiz ve milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz”diye konuştu.

Bakan Akar, sözlerine şöyle devam etti:“Hiçbir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir terörist koridora müsaade etmeyeceğiz. Bunu tüm dünya biliyor. Ülkemizin güvenliği için bu koridorda mutlaka Türk askerinin bulunması lazım.”

KORİDORA GEÇİT YOK

Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Akar, “Önümüzdeki günlerde bir tarafta Münbiç, diğer tarafta Fırat’ın doğusu meselesi var. Bununla ilgili çalışmalarımızı çok yoğun şekilde sürdürüyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık.Yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu yapacağız. Bunun hiç lamı cimi yok. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız. Bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz”diye konuştu. 

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