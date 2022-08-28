''Yüz Yüze 100 Gün'' programlarında vatandaşların talep ve önerileri alınıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 22-28 Ağustos tarihleri arasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önce Silivri'yi, daha sonra da Ümraniye ve Şile'yi ziyaret etti. Şehit yakınları ve gazilerle buluşan Soylu, sokakta vatandaşlarla sohbet etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyerli vatandaşlarla bir araya gelerek çiftçilerle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ise ilk durağı Arnavutköy oldu. Çeşitli STK'ları ziyaret eden Varank, ardından sahada vatandaşlarla görüşerek esnafı ziyaret etti. Arnavutköy Bilişim Akademisini ziyaret edip robotik, bilim ve teknoloji sınıflarını gezen Varank, Vadipark'ta gençlerle buluşup sohbet etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ümraniye'de, şehit aileleri ve gazilerle buluştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi"ne katılan Akar'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla arayarak selamlama konuşması yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'taki ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, bir ülkenin gelişmesi ve büyümesinin güçlü liderlik, güven ve istikrarla olduğunu aktardı.

Kabaktepe, "AK Parti'nin alametifarikası, milletinin beklentilerini dikkate alarak yol yürümek ve buna göre siyasi çizgi belirlemektir. Lider, milletinin özü ve özeti iken, millet, liderinin gücü ve hareket noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidara geldiği günden beri milleti ile birlikte yol yürümenin hayati önemini kavramış ve sadece milleti ile yan yana yürümüştür." ifadesini kullandı.

"Yüz Yüze 100 Gün" programlarıyla sahada vatandaşların dile getirdiği talep ve öneriler, gün sonunda raporlaştırılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına iletiliyor.