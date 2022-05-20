Yüzü kızarmadan yalan söyledi! Yunan bakan Türkiye'ye böyle iftira attı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na yaptığı konuşmada, "Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri itmeleri bir çok hayatın kaybolmasına neden oluyor" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin 2014 yılından bu yana dünyanın en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yaptığı vurguladı.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri geri itmesinin birçok can kaybına neden olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Aynı zamanda bütün bu çalışmalara Frontex'in bir katkıda bulunuyor olmasını görmek son derece üzücü. Hiçbir şey bunu gerekçelendiremez" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'i bir hayli kızdırdı.

YÜZÜ KIZARMADAN YALAN SÖYLEDİ, TÜRKİYE'YE İFTİRA ATTI

Avrupa'nın kaygılarını insanlık dışı yöntemlerle gidermeye çalışan Atina'nın sığınmacılara karşı yasadışı sert politikalarını, AB'nin tutumu cesaretlendiriyor.

Dünyanın gözü önünde Mülteci botlarını geri iterek ya da batırarak Ege'nin sularında onlarca insanı katleden Yunanistan, kara sınırında da işkence ve üstlerini çıkararak soğuğa terketme gibi vahşi yöntemlerle savaştan kaçan insanları öldürüyor.

Türkiye haricinde tüm dünyanın bu eylemlerine sessiz kaldığı Yunanistan, yalan ve iftirayla Türkiye'yi karalama kampanyasından vazgeçmiyor.

Son olarak New York'ta düzenlenen BM Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarına cevap vermek isteyen Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis yalan söyledi, Türkiye'ye iftira attı.

Akla ziyan şekilde Yunanistan'ın 'insan hayatını korduğunu' iddia eden Mitarakis, yine 'AB'nin dış sınırlarının korunması'na sığındı.

Yunan güçleri çocuk, kadın, yaşlı demeden barbarca mülteci katlederken, ülkenin göç bakanı, "Türkiye Ege ve kara sınırlarında her gün insan hayatını tehlikeye atıyor." dedi.

Star Gazetesi