Yüzyılın iflası Netanyahu'yu kudurttu

İsrail’in ‘güvenliği’ gerekçesiyle İran’dan Irak ve Suriye’nin kuzeyini bölerek Akdeniz’e kadar uzanan bir ‘terör devleti’ kurma planları, Türkiye’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarıyla bozuldu. Terör devleti planının Irak bölümünde ise Erbil yönetiminin bağımsızlık oyunu Ankara’nın çabalarıyla sonuçsuz kaldı. Başkan Erdoğan’ın siyasi ve diplomatik çabalarıyla ABD Başkanı Trump’ın, İsrail’in ‘Uydu terör devleti’ hayalinin temelini oluşturan Suriye’deki Amerikan askerleri bu ülkeden çekmesi Yüzyılın Anlaşması’nın tabutuna çakılan son çivi oldu.

ERDOĞAN’IN ZAFERİ

Türkiye ve Başkan Erdoğan’ın tüm dünyada yankılanan siyasi, askeri ve diplomatik başarısı, terör örgütü PYD/PKK’dan daha fazla İsrail’i etkiledi. Netanyahu, ABD Başkanı’nın zekilme kararını değiştirmesini sağlamak için Amerika’daki Siyonist lobiyi harekete geçirmeye çalıştığı belirtiliyor. Netanyahu’nun Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan iftira ve hakaret tweetleri, Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimi tırmandırarak dünyadaki Yahudi lobisinin Ankara’yşa karşı harekete geçmesini sağlama amacı taşıyor.

ABD çıkarlarını, İsrail çıkarları üzerinde gördüğü için Suriye konusunda farklı bir adım atan Trump, Suriye’de kalan DEAŞ unsurlarını, Türkiye’nin temizleyeceğini, Başkan Erdoğan’ın söylediğini yapacak biri olduğunu ifade etti. Trump, bu şekilde ABD gibi bir süper gücün terör örgütleriyle iş tutması yerine Ortdadoğu’daki en büyük stratejik ortağı Türkiye ile iş yapmasının Amerikan çıkarlarına daha uygun olduğunu gördü. NATO müttefiği ile ortak hareket etme kararı alan Donald Trump, bundan sonra Başkan Erdoğan ile daha yakın temasta olması ve işbirliği alanlarını artırması bekleniyor.

YENİ SAVAŞLARA GEBE

Bölgede İsrail gibi Müslüman ülkelerinin başına bela olacak bir terör devletinin kurulmasını isteyen Tel Aviv yönetimi, Kuzey Irak’taki referandum sürecine de destek vermişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ortadoğu’da bir Kürt devletinin kurulmasına destek verdiklerini ifade etmişti. Ancak Suriye’de veya Irak’ta kurulacak yeni bir devletin en çok İsrail’in çıkarlarına hizmet edeceği, bu devletçiklerin örtülü olarak İsrail kontrolünde olacağı ve bölgede yeni istikrarsızlıklara ve savaşlara neden olacağı biliniyor.

FİLİSTİN'DEN İSRAİL'E SERT CUMA UYARISI