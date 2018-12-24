Yüzyılın iflası Netanyahu'yu kudurttu
İsrail’in Ortadoğu’da ‘Yüzyılın Anlaşması’yla meşrulaştırmak istediği ‘terör devleti’ ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ile akamete uğrayınca, Netanyahu planlarını bozan Erdoğan’ı hedef aldı.
- KEMAL GÜMÜŞ
İsrail’in ‘güvenliği’ gerekçesiyle İran’dan Irak ve Suriye’nin kuzeyini bölerek Akdeniz’e kadar uzanan bir ‘terör devleti’ kurma planları, Türkiye’nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarıyla bozuldu. Terör devleti planının Irak bölümünde ise Erbil yönetiminin bağımsızlık oyunu Ankara’nın çabalarıyla sonuçsuz kaldı. Başkan Erdoğan’ın siyasi ve diplomatik çabalarıyla ABD Başkanı Trump’ın, İsrail’in ‘Uydu terör devleti’ hayalinin temelini oluşturan Suriye’deki Amerikan askerleri bu ülkeden çekmesi Yüzyılın Anlaşması’nın tabutuna çakılan son çivi oldu.
ERDOĞAN’IN ZAFERİ
Türkiye ve Başkan Erdoğan’ın tüm dünyada yankılanan siyasi, askeri ve diplomatik başarısı, terör örgütü PYD/PKK’dan daha fazla İsrail’i etkiledi. Netanyahu, ABD Başkanı’nın zekilme kararını değiştirmesini sağlamak için Amerika’daki Siyonist lobiyi harekete geçirmeye çalıştığı belirtiliyor. Netanyahu’nun Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan iftira ve hakaret tweetleri, Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimi tırmandırarak dünyadaki Yahudi lobisinin Ankara’yşa karşı harekete geçmesini sağlama amacı taşıyor.
ABD çıkarlarını, İsrail çıkarları üzerinde gördüğü için Suriye konusunda farklı bir adım atan Trump, Suriye’de kalan DEAŞ unsurlarını, Türkiye’nin temizleyeceğini, Başkan Erdoğan’ın söylediğini yapacak biri olduğunu ifade etti. Trump, bu şekilde ABD gibi bir süper gücün terör örgütleriyle iş tutması yerine Ortdadoğu’daki en büyük stratejik ortağı Türkiye ile iş yapmasının Amerikan çıkarlarına daha uygun olduğunu gördü. NATO müttefiği ile ortak hareket etme kararı alan Donald Trump, bundan sonra Başkan Erdoğan ile daha yakın temasta olması ve işbirliği alanlarını artırması bekleniyor.
YENİ SAVAŞLARA GEBE
Bölgede İsrail gibi Müslüman ülkelerinin başına bela olacak bir terör devletinin kurulmasını isteyen Tel Aviv yönetimi, Kuzey Irak’taki referandum sürecine de destek vermişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ortadoğu’da bir Kürt devletinin kurulmasına destek verdiklerini ifade etmişti. Ancak Suriye’de veya Irak’ta kurulacak yeni bir devletin en çok İsrail’in çıkarlarına hizmet edeceği, bu devletçiklerin örtülü olarak İsrail kontrolünde olacağı ve bölgede yeni istikrarsızlıklara ve savaşlara neden olacağı biliniyor.
FİLİSTİN'DEN İSRAİL'E SERT CUMA UYARISI
Filistin direniş grupları, İsrail’i, Gazze sınırında yapılan “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nde göstericilere karşı işlediği suçlara devam etmemesi yönünde uyardı. Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Gelecek cuma, ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ göstericilerine karşı siyonist düşmanın vereceği sınav, düşmanın davranış ve niyeti konusunda belirleyici bir gün olacak” ifadelerine yer verildi. “Vereceğimiz tepkiler hazırdır ve ağır olacaktır. Bunun seyrini, şeklini ve zamanını da düşmanın davranışı belirleyecektir” denilen açıklamada, “Düşman belli ki ona haddi aştırmayacak ve edebinde tutacak olan savaşı ve direnişin ağır tepkisini özlemiş gibi görünüyor” dendi.
775 ÇOCUĞUN KANI ELLERİNE BULAŞTI
Katil Netanyahu’nun ülkesinde yönetimi elinde tuttuğu dönemlerde aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu 3 bin 300’den fazla Filistinli, İsrail güçlerinin saldırılarında şehit edildi, binlercesi yaralandı. Netanyahu’nun aralıksız olarak başbakanlık görevini yürüttüğü 2009’dan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’de en az 3 bin 316 Filistinli, İsrail güçlerinin saldırılarında şehit oldu. İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerden 775’i çocuk, 334’ü de kadın. Dört kez başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yönelik 2012’deki “Bulut Sütunu Operasyonu” ve 2014’teki “Koruyucu Hat Operasyonu” isimli saldırıların emrini veren kişi oldu. Gazze sınırında 30 Mart’tan bu yana “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında barışçıl gösterilere saldıran işgalci İsrail 225 Filistinli’yi şehit etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi tarafından kabul edildi.
İsrail de PKK da bebek katili
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Suriye’yi bölemeyeceğini anladığı için son zamanlarda huzursuz olduğunu belirterek, “PKK ile Netanyahu’nun ortak özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır” dedi. Çavuşoğlu, Netanyahu’nun Türkiye ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan paylaşımını değerlendirirken şunları söyledi: “Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu’nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKK/YPG aracılığıyla Suriye’yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor.”
ORTAK ÖZELLİKLERİ
İsrail’in Irak dahil bölgeleri PKK ile bölmek için çaba içinde olduğunu Türkiye’nin gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, “Fakat PKK ile Netanyahu’nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır” diye konuştu. Çavuşoğlu, “iyi ya da kötü terörist” diye birayrım olmadığını belirterek “Hepsi teröristtir ve hepsi yok edilmelidir. Türkiye, her türlü terör örgütünü ve onların ideolojilerini ortadan kaldırmakta kararlıdır. Bu DEAŞ, PKK ya da FETÖ olsun, fark etmez” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmanın derinleşerek devam ettiği bilgisini vererek BM’ye taşımak için bazı ülkelerle çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Kaşıkçı’yı öldürenler, cesedini parçalayanlar, cesedi yok edenler, Suudi Arabistanlı. Bu talimatı verenler de Suudi Arabistan’dan. Henüz daha cesedi nereye gömdüklerini, ne yaptıklarını da bize bildirmediler” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.