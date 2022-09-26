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Politika

Zafer Partisi'nde istifa depremi: Ümit Özdağ darp ettirdi

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, partisinden istifa etti. Çam, parti içerisindeki muhalif görüşlerinden dolayı bazı arkadaşlarıyla beraber Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiği kişilerce darp edildiklerini iddia etti.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 07:56 - Güncelleme:
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Çankaya ilçesindeki bir otelde Zafer Partisi'nin Kurucular Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantı sırasında üyeler arasında tartışma çıktı. Ardından yaşanan kavgada darbedildiklerini öne süren Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam ve partinin Eskişehir İl Başkanlığı üyesi Çetin Davarcı, polis merkezine giderek Genel Başkan Ümit Özdağ'dan şikayetçi oldu.

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaostan beslendiği için Özdağ'ın karşısında durduğunu ve parti içerisinde muhalif olduğunu söyledi.

Özdağ'ın sabah düzenlenen toplantıda kendisine ithamda bulunduğunu öne süren Çam, "Ben de 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karşına alamazsın. Siz, Türkiye'de iç savaş çıkaracak kaostan nemalanan bir şahsiyetsiniz.' dedim. Sonra bu apar topar içeriden 10-15 kişiye, 'Bunu atın.' dedi. Beni tekme tokatla dışarıya çıkarttılar. Otelin bahçesine çıktığımız zaman Eskişehir Zafer Partisi üyesi Çetin Davarcı'nın, 15-20 kişi ağzını burnunu kırdı." dedi.

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanlığı üyesi Çetin Davarcı

Çam, kurucular kurulundan ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

  • Soner Çam
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