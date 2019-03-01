Zammı boşver maaşları ver
Şişli Belediyesi’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü. CHP Lideri’nin ‘En düşük ücret 2 bin 200 TL olacak’ vaadini hatırlatan işçiler ‘Zam istemiyoruz hakkımız olan maaşı verin yeter’ sözleriyle isyan etti.
Tarihler 10 Aralık 2018’i gösterdiğinde TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu “CHP’li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Kul hakkı yemeyeceğiz” demişti. Aradan geçen yaklaşık üç ayda CHP’li belediyeler asgari ücreti 2 bin 200 TL yapmak bir yana işçilerin maaşlarını dahi ödeyemedi. Diktatör Kemal, hayali vaatlerine bir yenisi daha eklemiş oldu.
BU İLK İSYAN DEĞİL
CHP’li belediyelerde her gün başka bir sorun yaşanıyor. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZBAN çalışanları grev kararı almıştı ve trafik ve ulaşım sorunu İzmirlileri çileden çıkarmıştı. Maltepe Belediyesi tarafından tapu sözü verilen bin 107 vatandaşın arsalarına haciz konulmuştu. Avcılar Belediyesi’nde de maaşlarını alamayan temizlik görevlileri iş bırakma eylemine gitmiş ve Avcılar sokaklarından çöp kokuları yükselmeye başlamıştı.
AÇLIK GREVİ BAŞLADI
Şişli Belediyesi’ne bağlı çalışan temizlik işçileri, iş bırakma eyleminin ardından maaşlarını alabilmek için açlık grevine başladı. Ateş yakarak eylem yapan işçiler, maaşlarının yatırılmaması nedeniyle yönetime tepki gösterdi. Şişli’de, belediye işçileri maaş alamadığı için iş bırakmış, sokaklarda çöpe dönmüştü. İş bırakma eylemi, işçilerin bağlı bulunduğu sendika tarafından sonlandırıldı. Bin 500 işçi yapılan görüşmelerden ve alınan kararlara ilişkin bilgilendirilmediklerini savunan işçiler belediye önünde açlık grevine başladı.
Maaşlarını alamayan belediye işçileri açlık grevi yaparken, toplanmayan çöplerin pis kokusu ise vatandaşları isyan ettirdi.
‘İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız’ sloganları atan emekçiler, maaşlarının yatırılmasını istedi.
Aday yönlendiriyor söylemi ahlaki değil
Açlık grevini başlatan Genel İş Sendikası Şişli Şube Başkanı Zeynel Yiğit, maaşlarını alıncaya kadar eylemi sürdüreceklerini dile getirdi. CHP’ye tepki gösteren Yiğit “Adaylar yönlendiriyor gibi hiç ahlaki olmayan bir söylem var. Biz direniş yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik antipropaganda yapacak bir durumumuz yok. Çok net söylüyorum, bizim maaşlarımızı ödesinler biz buradan kalkıp gidelim. Maaşlarımızı alana kadar da açlık grevine devam ediyoruz. Çoğu arkadaşımız çok perişan, aileleriyle boşanacak duruma geldiler” şeklinde konuştu.
Suçlusu yöneticiler
Arkadaşlarının açlık grevine destek verdiğini belirten işçi Köksal Aslanbaş “Bizim belediyemizden tek istediğimiz, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı olan maaşımız. Bu maaşı isterken de kimseye siyasi malzeme olmak istemiyoruz ama bizim maaşımızı vermelerini istiyoruz. Bizim şube başkanımız bir açlık grevi mücadelesi veriyor, sonuna kadar yanındayız. Bu maaşlarımızı alana kadar da mücadelemiz devam edecek. Bunun suçlusu işçi değil, yöneticiler” ifadelerini kullandı.
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