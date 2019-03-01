Zammı boşver maaşları ver

Tarihler 10 Aralık 2018’i gösterdiğinde TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu “CHP’li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Kul hakkı yemeyeceğiz” demişti. Aradan geçen yaklaşık üç ayda CHP’li belediyeler asgari ücreti 2 bin 200 TL yapmak bir yana işçilerin maaşlarını dahi ödeyemedi. Diktatör Kemal, hayali vaatlerine bir yenisi daha eklemiş oldu.

BU İLK İSYAN DEĞİL

CHP’li belediyelerde her gün başka bir sorun yaşanıyor. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZBAN çalışanları grev kararı almıştı ve trafik ve ulaşım sorunu İzmirlileri çileden çıkarmıştı. Maltepe Belediyesi tarafından tapu sözü verilen bin 107 vatandaşın arsalarına haciz konulmuştu. Avcılar Belediyesi’nde de maaşlarını alamayan temizlik görevlileri iş bırakma eylemine gitmiş ve Avcılar sokaklarından çöp kokuları yükselmeye başlamıştı.

AÇLIK GREVİ BAŞLADI

Şişli Belediyesi’ne bağlı çalışan temizlik işçileri, iş bırakma eyleminin ardından maaşlarını alabilmek için açlık grevine başladı. Ateş yakarak eylem yapan işçiler, maaşlarının yatırılmaması nedeniyle yönetime tepki gösterdi. Şişli’de, belediye işçileri maaş alamadığı için iş bırakmış, sokaklarda çöpe dönmüştü. İş bırakma eylemi, işçilerin bağlı bulunduğu sendika tarafından sonlandırıldı. Bin 500 işçi yapılan görüşmelerden ve alınan kararlara ilişkin bilgilendirilmediklerini savunan işçiler belediye önünde açlık grevine başladı.