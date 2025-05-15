Zelenski'yi taşıyan uçak, 12.14'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, havalimanında NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'da bulunan ve bu sabah Ankara'ya gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve yetkililer tarafından karşılandı.

Zelenski'nin, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

ALMANYA, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'İN MÜZAKERE MASASINA OTURMASINI İSTEDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna'nın müzakereye hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek "Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski, ülkede (Türkiye'de) ve müzakereye hazır. Boş kalan tek sandalye Rus sandalyesidir." diye konuştu.