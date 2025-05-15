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Politika

Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi
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Zelenski'yi taşıyan uçak, 12.14'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, havalimanında NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'da bulunan ve bu sabah Ankara'ya gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve yetkililer tarafından karşılandı.

Zelenski'nin, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna'nın müzakereye hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek "Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski, ülkede (Türkiye'de) ve müzakereye hazır. Boş kalan tek sandalye Rus sandalyesidir." diye konuştu.

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