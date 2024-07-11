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Politika

Zelenski duyurdu: Türkiye'de konferans düzenleyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” dedi.

IHA11 Temmuz 2024 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
Zelenski duyurdu: Türkiye'de konferans düzenleyeceğiz
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin başkenti Washington DC'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE KONFERANS DÜZENLEYECEĞİZ"

Zelenski, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için kendisine müteşekkirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın insanlarımızı evlerine geri döndürme çabalarına dikkat çekti. Özellikle Kırım Tatarlarının dönüşünü takdir etti ve bu çabalar için minnettarlığını ifade etti. Kendisine ekibimizin bu çalışmaları sürdüreceği konusunda güvence verdim. Barış Zirvesi kararlarının uygulanması kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz" dedi.

  • Ukrayna
  • Gıda güvenliği
  • Seyrüsefer özgürlüğü

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