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Politika

Zelenskiy'den ''Donbass'' çıkışı: Bayraktar TB2'ler ateşkes anlaşmalarını ihlal etmiyor

Ukrayna'nın Bayraktar TB2'yi Donbass'ta ilk kez kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçıları vurması kimi çevreleri rahatsız etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbass'ta Türk SİHA'ların kullanılmasının savunma amaçlı olduğunu ve ateşkes anlaşmalarını ihlal etmediğini ifade etti.

star.com.tr30 Ekim 2021 Cumartesi 00:07 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 00:11
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Odessa'da gazetecilerle yaptığı görüşmede Bayraktar TB2'nin Donbass'ta kullanılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ZELENSKİY: DONBASS'TAKİ TÜRK İHA'LARI ANLAŞMALARI İHLAL ETMİYOR

Zelenskiy, Bayraktar insansız hava aracının Donbass'ta kullanılmasının bir saldırı anlamına gelmediğini düşmanın eylemlerine bir cevap olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Ateşkes anlaşması kapsamında hareket ediyoruz. Ukrayna bu formatta faaliyet göstermeye devam edecek. Ukrayna'daki İHA'lar sadece koruma amaçlı. Ukrayna ordusu topraklarını savunmanın gerekli olduğunu hissettiğinde bunu yapar" dedi.

UKRAYNA'NIN DONBASS'TA BAYRAKTAR TB2'Yİ KULLANMASI RUSYA'YI RAHATSIZ ETTİ

Donbass'ta Rusya destekli ayrılıkçılara ait topçu mevziisini vuran insansız hava aracıyla ilgili habere dikkat çeken Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzia, durumun ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu ileri sürdü.

Ukrayna'yı tehdit eden Nebenzia, "Ancak İHA oyunları, Ukrayna'nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Bu tehlikeli bir oyun. Onlar bunu anlamalı, ama bunu yapacaklarından emin değilim" dedi.

star.com.tr

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