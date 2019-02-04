Zeybekci, davete icabet etti

Kahvehanede vatandaşlarla oturan Zeybekci, davete icabet etmek gerektiğini belirterek Yaşar Özer’e geleceğini tahmin edip etmediğini sordu. Özer’in “Kesinlikle geleceğinizi biliyordum. Halkla iç içe olmanızı istiyorum” yanıtı üzerine Zeybekci, Denizli Belediye Başkanlığı döneminden örnek vererek, “7 yılın 1 yılında bile makamda oturmamışımdır. 66.5 yıl sokakta, vatandaşın arasında, projelerin, inşaatların başında geçti” dedi.

KENTİN GELECEĞİNE OY VERİN

Zeybekci, vatandaşlardan oylarını İzmir’e, kentin geleceğine vermelerini isteyerek, “Başaracaksak hep birlikte başaracağız. Değişimi siz başlatacaksınız. Biz İzmir’i almaya değil kendimizi vermeye geldik. Birlikte bir İzmir hikayesi yazalım. Umut sizsiniz” diye konuştu.