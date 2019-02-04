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Zeybekci, davete icabet etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, WhatsApp’ta “0552 175 3535Zeybekci İzmir’i Dinliyor” numarasına mesaj göndererek mahallelerinin sorunlarını anlatmak için kendisini davet eden kahvehane sahibi Yaşar Özer’i, Karşıyaka Şemikler’deki işyerinde ziyaret etti.

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Kahvehanede vatandaşlarla oturan Zeybekci, davete icabet etmek gerektiğini belirterek Yaşar Özer’e geleceğini tahmin edip etmediğini sordu. Özer’in “Kesinlikle geleceğinizi biliyordum. Halkla iç içe olmanızı istiyorum” yanıtı üzerine Zeybekci, Denizli Belediye Başkanlığı döneminden örnek vererek, “7 yılın 1 yılında bile makamda oturmamışımdır. 66.5 yıl sokakta, vatandaşın arasında, projelerin, inşaatların başında geçti” dedi. 

KENTİN GELECEĞİNE OY VERİN

Zeybekci, vatandaşlardan oylarını İzmir’e, kentin geleceğine vermelerini isteyerek, “Başaracaksak hep birlikte başaracağız. Değişimi siz başlatacaksınız. Biz İzmir’i almaya değil kendimizi vermeye geldik. Birlikte bir İzmir hikayesi yazalım. Umut sizsiniz” diye konuştu. 

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