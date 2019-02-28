Zeytinburnu'na yüzyıllık plan
Arısoy: İlçeyi, sadece 5 yıl için değil gelecek yüz yıl için planladık. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla birlikte otopark, yeşil alanlar, millet bahçesi, kıraathaneler ve iyi hazırlanmış projelerle Zeytinburnu’na başka bir görünüm kazandıracağız.
- KEMAL GÜMÜŞ / İSTANBUL
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, yeni dönemde hayata geçireceği projeleri Star’a anlattı. Zeytinburnu’nda temel belediyecilikte sorunların büyük kısmının çözüldüğü belirten Arısoy, “2004-2014 yılları arasında Zeytinburnu belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Bu dönemde kültürel ve sosyal belediyecilik alanında ciddi mesafe kat edildi. Sadece önümüzdeki beş yıl için değil gelecek yüzyıl için şehri planlamak zorundayız. Bütün adımlarımızı buna göre atmak zorundayız. Önümüzdeki dönemde ilçenin belediyecilik alanında öne çıkan sorunlarını ele alacağız. İnşallah kentsel dönüşüm uygulamaları ile birlikte otoparklı, çocuk oyun grupları, yeşil alanları millet bahçe ve kıraathaneleri ile iyi düzenlenmiş iyi çalışılmış projelerle Zeytinburnu’muz başka bir evreye geçecek” dedi.
Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, arkadaşımız Kemal Gümüş’e Zeytinburnu’nun yüz yıllık planını anlattı ve örnek bir ilçe haline getireceklerini söyledi.
PROJELERİMİZ ÖRNEK
1999’da personel maaşlarını ödemekten, çöp toplamaktan ve temel belediyecilik hizmetlerini dahi yapmaktan aciz bir belediye devraldıklarını vurgulayan Arısoy, “Allah’a şükür tüm sokakları parke taşları ile kaplanmış, tüm sokakları temizlenen hatta yıkanan İstanbul’un en temiz ilçesi oldu. Yapılan araştırmada temizlik bakımından Zeytinburnu yüzde 85 oranında temiz bulundu. Burada bulunduğum ikinci ve üçüncü dönemde kültür alanında Zeytinburnu Türkiye’ye örnek olacak işler yaptı. Bilgi evi modelimiz, cami temizliği projelerimiz ve kültür sosyal faaliyetlerimiz örnek oldu.15 yıllık belediye idareciliği hem de toplu konut idaresinde konut sektörü ve kentsel dönüşüm uygulamalarından elde ettiğimiz tecrübe, bakanlık deneyimiyle Zeytinburnu’nda çıtayı daha da yükseltmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
OTOPARK SORUNU
Zeytinburnu’nda görünen en temel problemin otopark ihtiyacı olduğunu kaydeden Arısoy, “Projelendirilmiş 4 büyük otopark projemiz var. Yeni stadyum projesinin altında 2 bin 200 araç kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Maltepe, Beştelsiz ve Sümer mahallemize otopark yapacağız. Batı Trakya Spor Kulübü Tesisleri’nin altına 305 araç ve 80. Yıl Cumhuriyet Parkı altına 377 araçlık otoparklarımız olacak. Yine, Litros yolu yanına 451 araç kapasiteli 3 katlı otopark inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Beş yıl içinde diğer mahallelerde uygun alanlar bulup yeni otoparklar yapmayı planlıyoruz” dedi.
TRAMVAY YER ALTINA
Zeytinburnu’nun İstanbul’a entegrasyonu bakımından çok şanslı bir ilçe olduğunu belirten Arısoy şunları söyledi: “Tramvay hattının yolla hemzemin olmasın büyük problem. 1999’dan beri bunun üzerinde düşünüyorduk, önümüzdeki en büyük engel tramvay hattının altından geçen isale hattı idi. İSKİ genel müdürlüğünce isale hattının yeri ve yönü değiştirildi. Yeni büyük bir tünel inşa edildi bu tamamlanmak üzere. Tramvayın Mithatpaşa ile Seyitnizam bölümünü yer altına alacağız. Büyükşehir de meclis kararı çıktı. Tamamlandığında o bölgedeki trafik büyük oranda rahatlamış olacak. Çünkü tramvay hattı iki taraftaki mahalleler arasında geçişi de zorlaştıran bir engeldi. Bir diğer sorun sahil tarafındaki vatandaşlarımızın sahile erişimini engelleyen tren ve banliyö hattı idi. Yine Marmaray’ın ilçemizden geçen büyük bir bölümünün üstünü kapatarak hem sahile erişimi rahatlatacağız hem de yeni bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Buralarda bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, fitness alanı gibi sosyal aktivite meydanları olacak.”
21 OKUL YAPILACAK
Eğitimde kapasiteyi arttıracak yeni okullara ihtiyaç olduğunu kaydeden Arısoy, şuanda yıkılıp yeninden yapılan üç okul olduğunu söyledi. Bakanlık tarafından da iki okul inşaatı yapılacağını ve toplamda yeni 21 okul yapılacağını kaydeden Arsoy şunları söyledi; “Okul alanları belirlenerek 6 anaokulu, 7 ilkokul, 6 ortaokul, 2 lise olmak üzere 21 yeni okul yapmayı planlıyoruz. Gözbebeğimiz çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı tesislere kavuşturulması bizim en önemli önceliklerimizdir” diye konuştu.
KENT MÜZESİ GELİYOR
Topkapı Panorama 1453’ün yanına İstanbul Kent Müzesi’nin yapılacağını kaydeden Arısoy, bu müze de kentin 8 bin 500 yıllık tarihi üç boyutlu olarak anlatılacağını söyledi. Müzenin 38 bin metrekare inşaat alanına ve 45 bin metrekare kalıcı açık alana yapılacağını belirten Arısoy, “Ayrıca 6 bin 763 metrekare kalıcı ve 1 bin 460 metrekare geçici sergi alanına, 7 bin 600 metrekarelik bir terasa sahip olacak. İçerisinde kütüphane, çocuk atölyesi, gösteri salonu, kafe ve restoranlar bulunacak” şeklinde konuştu.
OKUL AİDATI OLMAYACAK
Yeni dönemde okulların temizliklerine de destek verileceğini vurgulayan Arısoy artık Zeytinburnu’nda velilerden okul aidatı temizlik aidatı gibi hiç bir paranın istenmeyeceğini müjdeledi. Arısoy, “Camilerde yaptığımız gibi okulların temizliğini de üzerimize alacağız. Velileri her ay temizlik aidatı ödemekten, okul aile birliklerimizi ve okul yöneticilerimizi her ay temizlik yapan personelin maaşlarını ödemek için para toplamaktan kurtaracağız” dedi.
Tramvay hattının Mithatpaşa ile Seyitnizam bölümü yer altına alınacak.
SURLARA YENİ DÜZENLEME
Yedikule Mermer Kule’den Topkapı’ya kadar uzanan tarihi surlarının bakım ve aydınlatması ile bostan alanlarının yeniden düzenlenmesini de üstleneceklerini belirten Arısoy, yeni düzenlemelere Çırpıcı Deresi’ni de ekleyeceklerini kaydetti. Arısoy, “Dere uzunluğu 5 kilometre olup peyzaj proje alanı 448 bin 600 metrekareyi bulmaktadır. Projenin İBB işbirliğiyle yapılması ile birlikte dere ve çevresinde biyoçeşitliliğin ve su kalitesinin artırılması, yaya erişiminin sağlanması, tarihi kültürü yaşatılması, ekolojik döngüye katkı sağlanması, sürdürülebilir bir çevre oluşturulması hedefliyoruz” dedi.
90 BİN m2 MİLLET BAHÇESİ
Zeytinburnu’nun tam orasında bir millet parkı yapılacağını kaydeden Arısoy, “Askeri lojmanların bulunduğu alana Millet bahçesi projesi ile 90 bin metrekare alan kamuya kazandırılacak. Askeri lojmanların yenisi Başakşehir’de inşa ediliyor. 2019 yılı içerisinde bunları yıkıp millet bahçesi ile millet camiini inşa edeceğiz. Caminin yanında da bir sosyal tesis ile taziye evi olacak. Ayrıca, bir zamanlar İstanbul sanayinin en önemli bölgelerinden biri sayılan Çırpıcı Çayırı’ndaki eski tekstil fabrikaları şehrimize millet bahçesi olarak hizmete açılacak. ‘Çırpıcı Millet Bahçesi’ projesi 51 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek” dedi.
ÖMER ARISOY KİMDİR?
Ömer Arısoy, 1974 yılında Rize’nin Çamlıhemşin ilinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın–Yayın Yüksekokuluna (İletişim Fakültesi) girdi ve üç yıl devam etti. 1992 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997 yılında bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı.1999 – 2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 –2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü, kültür yayınlarını yönetti.
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