Zeytinburnu'na yüzyıllık plan

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, yeni dönemde hayata geçireceği projeleri Star’a anlattı. Zeytinburnu’nda temel belediyecilikte sorunların büyük kısmının çözüldüğü belirten Arısoy, “2004-2014 yılları arasında Zeytinburnu belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Bu dönemde kültürel ve sosyal belediyecilik alanında ciddi mesafe kat edildi. Sadece önümüzdeki beş yıl için değil gelecek yüzyıl için şehri planlamak zorundayız. Bütün adımlarımızı buna göre atmak zorundayız. Önümüzdeki dönemde ilçenin belediyecilik alanında öne çıkan sorunlarını ele alacağız. İnşallah kentsel dönüşüm uygulamaları ile birlikte otoparklı, çocuk oyun grupları, yeşil alanları millet bahçe ve kıraathaneleri ile iyi düzenlenmiş iyi çalışılmış projelerle Zeytinburnu’muz başka bir evreye geçecek” dedi.

Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, arkadaşımız Kemal Gümüş’e Zeytinburnu’nun yüz yıllık planını anlattı ve örnek bir ilçe haline getireceklerini söyledi.

PROJELERİMİZ ÖRNEK

1999’da personel maaşlarını ödemekten, çöp toplamaktan ve temel belediyecilik hizmetlerini dahi yapmaktan aciz bir belediye devraldıklarını vurgulayan Arısoy, “Allah’a şükür tüm sokakları parke taşları ile kaplanmış, tüm sokakları temizlenen hatta yıkanan İstanbul’un en temiz ilçesi oldu. Yapılan araştırmada temizlik bakımından Zeytinburnu yüzde 85 oranında temiz bulundu. Burada bulunduğum ikinci ve üçüncü dönemde kültür alanında Zeytinburnu Türkiye’ye örnek olacak işler yaptı. Bilgi evi modelimiz, cami temizliği projelerimiz ve kültür sosyal faaliyetlerimiz örnek oldu.15 yıllık belediye idareciliği hem de toplu konut idaresinde konut sektörü ve kentsel dönüşüm uygulamalarından elde ettiğimiz tecrübe, bakanlık deneyimiyle Zeytinburnu’nda çıtayı daha da yükseltmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

OTOPARK SORUNU

Zeytinburnu’nda görünen en temel problemin otopark ihtiyacı olduğunu kaydeden Arısoy, “Projelendirilmiş 4 büyük otopark projemiz var. Yeni stadyum projesinin altında 2 bin 200 araç kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Maltepe, Beştelsiz ve Sümer mahallemize otopark yapacağız. Batı Trakya Spor Kulübü Tesisleri’nin altına 305 araç ve 80. Yıl Cumhuriyet Parkı altına 377 araçlık otoparklarımız olacak. Yine, Litros yolu yanına 451 araç kapasiteli 3 katlı otopark inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Beş yıl içinde diğer mahallelerde uygun alanlar bulup yeni otoparklar yapmayı planlıyoruz” dedi.

TRAMVAY YER ALTINA

Zeytinburnu’nun İstanbul’a entegrasyonu bakımından çok şanslı bir ilçe olduğunu belirten Arısoy şunları söyledi: “Tramvay hattının yolla hemzemin olmasın büyük problem. 1999’dan beri bunun üzerinde düşünüyorduk, önümüzdeki en büyük engel tramvay hattının altından geçen isale hattı idi. İSKİ genel müdürlüğünce isale hattının yeri ve yönü değiştirildi. Yeni büyük bir tünel inşa edildi bu tamamlanmak üzere. Tramvayın Mithatpaşa ile Seyitnizam bölümünü yer altına alacağız. Büyükşehir de meclis kararı çıktı. Tamamlandığında o bölgedeki trafik büyük oranda rahatlamış olacak. Çünkü tramvay hattı iki taraftaki mahalleler arasında geçişi de zorlaştıran bir engeldi. Bir diğer sorun sahil tarafındaki vatandaşlarımızın sahile erişimini engelleyen tren ve banliyö hattı idi. Yine Marmaray’ın ilçemizden geçen büyük bir bölümünün üstünü kapatarak hem sahile erişimi rahatlatacağız hem de yeni bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Buralarda bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, fitness alanı gibi sosyal aktivite meydanları olacak.”

21 OKUL YAPILACAK

Eğitimde kapasiteyi arttıracak yeni okullara ihtiyaç olduğunu kaydeden Arısoy, şuanda yıkılıp yeninden yapılan üç okul olduğunu söyledi. Bakanlık tarafından da iki okul inşaatı yapılacağını ve toplamda yeni 21 okul yapılacağını kaydeden Arsoy şunları söyledi; “Okul alanları belirlenerek 6 anaokulu, 7 ilkokul, 6 ortaokul, 2 lise olmak üzere 21 yeni okul yapmayı planlıyoruz. Gözbebeğimiz çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı tesislere kavuşturulması bizim en önemli önceliklerimizdir” diye konuştu.

KENT MÜZESİ GELİYOR

Topkapı Panorama 1453’ün yanına İstanbul Kent Müzesi’nin yapılacağını kaydeden Arısoy, bu müze de kentin 8 bin 500 yıllık tarihi üç boyutlu olarak anlatılacağını söyledi. Müzenin 38 bin metrekare inşaat alanına ve 45 bin metrekare kalıcı açık alana yapılacağını belirten Arısoy, “Ayrıca 6 bin 763 metrekare kalıcı ve 1 bin 460 metrekare geçici sergi alanına, 7 bin 600 metrekarelik bir terasa sahip olacak. İçerisinde kütüphane, çocuk atölyesi, gösteri salonu, kafe ve restoranlar bulunacak” şeklinde konuştu.

OKUL AİDATI OLMAYACAK