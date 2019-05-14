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'Zillet' blokunda 'Öcalan' çatlağı

PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile 31 Mart seçimleri öncesi örtülü ittifakları, seçim meydanları ısınınca gün yüzüne çıkan CHP ve İP cephesinde şimdi de ‘Öcalan’ çatlağı yaşandı.

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HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP ve İP’i, Öcalan üzerinden eleştirerek şunları söyledi: Meclis’te grubu bulunan İP’e, CHP’ye sormak istiyoruz: ‘Öcalan avukatlarıyla ve ailesi ile görüşebilmeli, hukuk uygulanmalı’ cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu? MHP Genel Başkanı Bahçeli bile, ki pozisyonu bellidir, o bile avukat görüşünün yapılabilmesi konusundaki görüşünü beyan etti. Sizler muhalefet partisisiniz. Bu hukuk dışılığa itiraz etmeyecekseniz, neye itiraz edeceksiniz? Hukuk ve demokrasi konusundaki çifte standardınıza ne zaman son vereceksiniz? 

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