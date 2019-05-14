'Zillet' blokunda 'Öcalan' çatlağı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP ve İP’i, Öcalan üzerinden eleştirerek şunları söyledi: Meclis’te grubu bulunan İP’e, CHP’ye sormak istiyoruz: ‘Öcalan avukatlarıyla ve ailesi ile görüşebilmeli, hukuk uygulanmalı’ cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu? MHP Genel Başkanı Bahçeli bile, ki pozisyonu bellidir, o bile avukat görüşünün yapılabilmesi konusundaki görüşünü beyan etti. Sizler muhalefet partisisiniz. Bu hukuk dışılığa itiraz etmeyecekseniz, neye itiraz edeceksiniz? Hukuk ve demokrasi konusundaki çifte standardınıza ne zaman son vereceksiniz?