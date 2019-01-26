Zillet ittifakı darbeye sessiz

Temmuz FETÖ darbe girişiminde başarısız olan ABD’nin, Venezuela’da ‘başkan atayan’ bir girişimde bulunmasına, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yoğun tepki gösterildi. Ancak kendilerine Millet ittifakı diyen siyasi partilerin ABD’nin darbe girişimine destek anlamına gelecek açıklamaları dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ doğrudan darbeye karşı söylem geliştirmekten kaçınarak, Türkiye’nin tavrını eleştirdi.

DARBE DİYEMEDİLER

ABD destekli FETÖ’cü 15 Temmuz darbe girişimini halkı sokağa çağırarak püskürten Başkan Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimine de sessiz kalmadı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu telefon ile arayarak destek veren Erdoğan, “Dik dur, yanındayız” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Venezuela’ya ‘başkan atandığı’nı belirterek darbe girişimine tepki gösterdi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı seviyesinde Venezuela’daki darbe girişimine tepki gösterirken, kendilerine Millet İttifakı diyen CHP ve İP’in üst düzey yöneticilerinden gelen açıklamalar dikkat çekti. Darbe girişimine doğrudan bir şey diyemeyen CHP ve İP yöneticileri, AK Partililerin yaptığı açıklamalar üzerinden, darbeye destek anlamı da çıkabilecek açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden “Maduro’ya dik dur yanındayız mesajı gönderdik. Kime karşı dik durmasını istedik Maduro’nun, Trump’a karşı. Peki biz Trump’a karşı dik duruyor muyuz” dedi. Aynı şekilde İP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise “AKP sözcüsü Ömer Çelik Venezuela konusunda ‘Hiç bir ülke bir başka ülkeye başkan atayamaz’ demiş. Çok haklı olduğunu düşünüyorum. Peki, Ömer Bey, siz neden Suriye’de Esad yerine başkan atamaya çalışıyor, Suriye ordusu yerine milli ordu adıyla ordu kuruyorsunuz” açıklaması yaptı.