'Zillet ittifakı ile PKK ve FETÖ aynı karededir'

Burada yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Bahçeli “Ankara’nın tarihi hızını kesmeye, yürüyüşünü gafilce yavaşlatmaya hiç kimsenin niyet ve nefesi yetmeyecektir. Ankara tam bağımsızlıktır, HDP’yle ittifak kurup PKK’nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart’ta milli şamarı yiyeceklerdir” dedi.

CHP’NİN ELİNE GEÇMESİN

“Ankara Atatürk’tür, Sakarya’dır, Dumlupınar’dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır” diyen Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü: Ankara zillete bulanmış, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP’nin eline geçemeyecektir. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Özhaseki tecrübe, tevazu ve işinin ehli olarak mutlaka başarıya ulaşacaktır. Desteğimiz tamdır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri bir beka seçimidir diyoruz, hop oturup hop kalkıyorlar. Bekaya deterjan deyip gafillikte rekorlar kırıyorlar. Çirkefe taş atmadık ki üstümüze sıçrasın, yalnızca bir gerçeği ifade ettik, inandığımız bir hususu milletimizle paylaştık. Şurası hakikattir ki, çam ağacından ağıl olmaz, beka muhaliflerinden adam olmaz. HDP, Ankara’da niye aday göstermedi? HDP, Ankara’da kimin yanında? Kimlerin safında? Bu demektir ki, PKK Ankara’nın düşürülmesini hedefliyor. Zillete Kandil’den, Pensilvanya’dan ilave destek geliyor. Ankara’da CHP-İP-SP-HDP-PKK yan yanadır. Ankaralı kardeşlerim bunu yutar mı?