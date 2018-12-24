Zillet İttifakı temas halinde

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu’da çok kritik gelişmelerin yaşandığını dile getirerek, bu gelişmelerin Sarıkamış’ı anımsattığını söyledi. Siyasetçilerin öngörüsüzlüğünün, basiretsizliğinin, yanlış hesap yapmasının, hırsının bedelini on binlerce askerin Sarıkamış’ta donarak ödediğini ifade eden Bilgen, bugün de Orta Doğu’da ‘vesayet savaşları’nın bedelini askerlerin ödeyeceğini öne sürdü. Bilgen, “Siyasetçilerin sorunları diplomatik zeminlerde konuşarak, müzakere ile çözmemesinin bedelini askerlerin ödüyor olması, Türk-Amerikan ilişkisi açısından da özel bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.

BU MU DEMOKRASİ

Bilgen, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Metin Akpınar’ın konuşmasının tamamına bakıldığında demokrasi vurgusu olduğunun çok net bir biçimde görüleceğini savundu. “Demokrasi hayata geçirilmezse, Türkiye demokratikleşmezse faşizme gidilir. Faşizmde de siyasetçiler sallandırılır” ifadelerine de sahip çıkan Bilgen “Bu gibi ifadeler aslında demokrasi savunusudur. ‘Sallandırma hevesi’, ‘faşizm hevesi’ olarak böyle bir konuşmayı değerlendirmek imkânsız” sözleriyle değerlendirmesi ise tepki çekti. HDP’li vekil bu sözleriyle demokrasi anlayışlarının ‘darağacı’ndan geçen ilkel bir yaklaşım olduğunu belgeledi. Sürekli demokrasiden dem vuran HDP’liler Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef gösteren sözleri demokrasi ve hukuk adına eleştireceklerine sahip çıktı.

İŞ BİRLİĞİNİ AÇIKLADI

CHP ile İP’in yapacağı Zillet İttifakı’na dün HDP’de katıldı. Gizli ortağın sözcüsü Bilgen, CHP ile ittifak için ‘temas var’ dedi. Yerel seçimde ‘CHP-HDP ittifakı’ olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Bilgen, batıdaki şehirlerde herhangi bir resmi talep olmadığı sürece kendi yol haritalarını belirleyeceklerini belirtti. Bugüne kadar herhangi bir resmi talebin de olmadığını bildiren Ayhan Bilgen, şöyle konuştu: Yerelde adaylar, parti örgütleri birbirleri ile temas halindeler. Bizim il örgütlerimiz aday göstermeye inandıkları yerlerde aday çıkartma çalışması yürütüyorlar. Ortaklaşılabilecek, iş birliği yapılabilecek batı şehirlerinde de iş birliğine açık olacaklar. 30 Aralık’tan sonra ortaya çıkacak listelerle birlikte bu uygulamanın olmadığı bazı şehirler, ocak ayının ilk haftasında açıklanacak.