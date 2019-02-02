'Zillet İttifakı'na Kandil'den destek

Terör örgütü PKK'nın sözde konsey üyesi Andok, CHP'ye destek verilmesi gerektiğini açıkladı. HDP ile CHP'nin ittifak yapmasının önemini anlattı. Teröristler seçimlerde açıkça CHP'yi desteklediklerini bir kez daha ortaya koydu.

ÖRTÜLÜ İTTİFAKI İLAN ETTİ

Her fırsatta reddedilen ama açık bir şekilde yürütülen HDP-CHP ittifakı, İzmir’de bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP, İzmir’de, CHP’nin adayı Tunç Soyer’i destekleyeceklerini resmen açıkladı. Tartışmalara konu olan ve her fırsatta resmiyeti reddedilen HDP-CHP ittifakı, İzmir’de de gerçekleştirilecek. HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, tam destek verecekleri CHP’yle kurumsal bir ittifakları olmadığını anımsatarak, yalnızca tabanda ittifak yaptıklarını aktardı. HDP’li il başkanı, ilçelere dair net karar vermediklerini de söyledi.

KAPI KAPI OY İSTEYECEK

HDP’li yönetici Baydur, Soyer’in adaylığı noktasında tam destek sağlanacağını belirtirken ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek, CHP’li adayı destekleyeceklerini dile getirdi. “Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla” diyen Baydur “İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için Tunç Soyer’i destekleyeceğiz. Kararımız bu konuda net” dedi.