'Zillet İttifakı'na Kandil'den destek
24 Haziran seçimlerinde CHP ile HDP’nin ortak hareket etmesini isteyen Kandil, şimdi de yerel seçimler öncesinde CHP-İP ittifakına, gizliden destek veren HDP’nin stratejisini doğru bulduğunu açıkladı. ‘Zillet İttifakı’na destek veren terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li il başkanı da İzmir’de Tunç Soyer’i destekleyeceklerini açıkladı.
Geçen yıl 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimler öncesi terör Örgütü PKK lideri Cemil Bayık, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde adalet yürüyüşünden cesaretle AK Parti-MHP’ye karşı terör örgütü PKK’nın da destekleyeceği yeni bir CHP-HDP hattı oluşturmayı önermişti. Bunun üzerine terör örgütünün siyasi uzantısını genel seçimlerde meclise taşımak isteyen CHP’liler “her evden bir oy HDP’ye” kampanyası başlatmıştı.
YİNE AYNI SENARYO
Genel seçimlerde CHP’ye destek açıklaması yapan PKK yerel seçimlerde de aynı senaryoyu uygulamaya soktu. Kamuoyu önünde resmi olarak açıklanmasa da CHP-İP ittifakının yanında yer alan HDP’ye destek PKK’dan geldi. Terör örgütü PKK’nın yayın organlarından ANF’ye konuşan sözde KCK’nın Yürütme Konseyi Üyesi Sebat Andok, 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde kurulan CHP-İP ittifakına, gizliden destek veren HDP’nin stratejisini doğru bulduklarını belirtti.
AK PARTİ DÜŞMANLIĞI
Her seçimde tek dertleri, Türkiye’nin daha iyiye gitmesi yerine AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı olan CHP ve İP’in yanında yer alan HDP’ye, güç aldığı Kandil’den de bu davranışı için onay geldi. Sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Andok, HDP’nin stratejisiyle ilgili “AKP-MHP’ye kaybettirmeyi temel strateji olarak belirlemek doğrudur. Bu iktidarı yenilgiye uğratıp, hükümeti iktidardan düşürmek için her türlü çabanın içinde olmak, doğru bir stratejidir” dedi.
TERÖRİST BAŞINDAN CHP'YE OY VERİN TALİMATI
Terör örgütü PKK'nın sözde konsey üyesi Andok, CHP'ye destek verilmesi gerektiğini açıkladı. HDP ile CHP'nin ittifak yapmasının önemini anlattı. Teröristler seçimlerde açıkça CHP'yi desteklediklerini bir kez daha ortaya koydu.
ÖRTÜLÜ İTTİFAKI İLAN ETTİ
Her fırsatta reddedilen ama açık bir şekilde yürütülen HDP-CHP ittifakı, İzmir’de bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP, İzmir’de, CHP’nin adayı Tunç Soyer’i destekleyeceklerini resmen açıkladı. Tartışmalara konu olan ve her fırsatta resmiyeti reddedilen HDP-CHP ittifakı, İzmir’de de gerçekleştirilecek. HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, tam destek verecekleri CHP’yle kurumsal bir ittifakları olmadığını anımsatarak, yalnızca tabanda ittifak yaptıklarını aktardı. HDP’li il başkanı, ilçelere dair net karar vermediklerini de söyledi.
KAPI KAPI OY İSTEYECEK
HDP’li yönetici Baydur, Soyer’in adaylığı noktasında tam destek sağlanacağını belirtirken ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek, CHP’li adayı destekleyeceklerini dile getirdi. “Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla” diyen Baydur “İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için Tunç Soyer’i destekleyeceğiz. Kararımız bu konuda net” dedi.
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