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'Zillet ittifakının ortakları üç maymunu oynuyor'

MHP Lideri Bahçeli “Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler” dedi. 

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ecdat yadigarı topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. “Türkiye’yi karanlığa itmek istiyorlar, ‘Türkiye köşeye sıkışsın’ diyorlar, milli bekamızı hedef alıyorlar, milli birliğimizi yıkmayı planlıyorlar. Dünün tekfurları neyse bugünün iş birlikçileri aynıdır. Dünün Bizans’ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır. 

BAY KEMAL’E YÜKLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu terör örgütlerine destek vermekle suçlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: CHP Genel Başkanı PKK/YPG’yi masum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. Kılıçdaroğlu inanmaz bir üslupla YPG’yi kastederek ‘Onlar bize mi saldıracak’ sorusunu gitsin Kilis’te söylesin, gitsin Hatay’da söylesin, gitsin Şanlıurfa’da sormayı denesin. YPG’nin nasıl bir katil ve terör örgütü olduğunu 94 roketli saldırıyı yaşayan aziz vatandaşlarımızdan öğrensin. Bölücü terör örgütü tarafından camilerimize füze atıldı, mahallelerimize roket fırlatıldı. Zillet ortaklarının kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor. Nitekim üç maymunu oynuyorlar. 

AKIL VE İZANLARI KAYIP

“CHP, İP, HDP, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır” diyen MHP Lideri Bahçeli “Atatürk’ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri ortadadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı, telaş ve korku içindedir, yalan üstüne yalan konuşmaktadır, şuurunu kaybetmiş, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur” ifadelerini kullandı. 

CANİ RUHLULAR

Güney sınırlarımız boyunca terör devleti kurmak için çalışıyorlar. PKK, PYD, YPG bir yandan, FETÖ ve kripto damarı diğer yandan ülkemizin düşmesini gözlüyorlar. Emperyalizm zaaf anımızı bekliyor” diyen Bahçeli şöyle konuştu: Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler, zulmete dayanırlar, çileye katlanırlar, hezimet ve yenilgilerden tekrar doğmayı bilirler. Türk milleti büyüktür, her zaman da büyük kalacaktır. 

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