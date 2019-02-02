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'Zillet ittifakıyla PKK’ya nasıl boyun eğdiğini açıkla'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun MHP’ye yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

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Bahçeli, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

ZİLLETİN ZEHİR TESİSİ

Virane zihninde milliliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir.     

VATANA KAST EDENLERLE...

Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir. Sakarya’daki silah fabrikası bir satış değil, işletme hakkının 25 yıl süreyle devridir. Ortada satış yok iken var demek yalandır, sahtekarlıktır. Neden rahatsız oluyorsun? Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 68’e çıkmasından mı? Kendi kendine yeten bir ülke olmamızdan mı? Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasından mı? Nedir seni hoplatan, hazım zorluğu çektiren?

PKK’YA SÖZ VERDİN

Korkuyor çünkü HDP’ye karşı yüzü kara çıkacak, PKK’ya verdiği sözün altında ezilecek. Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK’ya nasıl boyun eğdiğini açıkla. Kandil ittifakınızdan umutlandı, emperyalizm ittifakınızla kanlandı, Türk ve Türkiye düşmanları ittifakınızla canlandı. Yanınıza 12 Eylül zulmünü de aldınız, artık fren ve dikiş tutmazsınız.

SENDEN BİR HALT OLMAZ

“Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum” diyor. Hayırdır, hangi ara kardeş olduk? Nurettin Soyer ülkücülere her türlü eziyeti, işkenceyi, çileyi ve hatta idamı layık görürken de kardeş miydik? Var git işine Sayın Kılıçdaroğlu, senden bir halt olmaz.          

ZİLLETİ YERE SERECEĞİZ

Korkunun ecele faydası yok, Cumhur İttifakı 31 Mart’ta zilleti yere serecek, tarihi yenilgisini tattıracaktır. 

CHP´li Odabaşı’nın oylanması hukuka uygun mu?

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