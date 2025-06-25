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Politika

Zirvede gözlerin çevrildiği an... Erdoğan-Trump ayaküstü sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı salonunda ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Zirvede gözlerin çevrildiği an... Erdoğan-Trump ayaküstü sohbet etti
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Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde, zirvenin gerçekleştirildiği World Forum'da resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi.

Ev sahibi Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Schoof ve Rutte ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, solunda ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile toplantının yapılacağı salonda bir süre ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de bir süre görüştü.

Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Erdoğan'ın, Starmer ile zirvenin yapıldığı World Forum Binası'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da hazır bulundu.

  • Liderler Zirvesi
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