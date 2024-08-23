Zirvenin perde arkasına 24 TV ulaştı! Kriz çıkaracak sözler: Özel lider olamadı

CHP'de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesi gündem oldu. İkili, genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaydan sonra ilk kez bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan "Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi" sözleri akıllara kazınan Kılıçdaroğlu, başkan değişikliğinin yaşandığı kurultay sonrası yakın çevresine asla onunla yan yana gelmem demişti. Öte yandan ikili dün buzları eriterek bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU "ÖZEL LİDER OLAMADI, TABANDA KARŞILIĞI YOK"

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin 24 TV'nin edindiği bilgilere göre; İBB Başkanı İmamoğlu görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den rahatsızlığını dile getirdi. İBB Başkanı, ülkenin sorunlarla boğuştuğunu ancak CHP'nin hatta Özel'in yetersiz kaldığını dile getirdi.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'in lider olamadığını hala milletvekili gibi hareket ettiğini, partideki krizlerin nedeninin Özel olduğunu ve bu sebeple de tabanda karşılığının olmadığını iletti.

"SİZ DEĞİL AMA SİZİN GÖSTERDİĞİNİZ BİR İSMİ GENEL BAŞKAN YAPALIM"

İmamoğlu görüşmede siyasi yasak konusunu da dile getirdi. Olası bir siyasi yasak kararında Özel'in arkasında durmayacağını söyledi. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'na "Siz değil ama sizin gösterdiğiniz bir ismi genel başkan yapalım" dedi.

Ekrem İmamoğlu 19 Ağustos'ta gerçekleştirilen Tüzük Kurultayı Çalıştayı'nda, "CHP değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz" demişti.

Kaynaklar İmamoğlu'nun üç gün önce verdiği değişim mesajının bu kapsamda olduğunu dile getiriyor.

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