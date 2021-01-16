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Politika

Ziyaret dikkat çektiler: Türkiye ekseninde yeniden konumlanmak istiyorlar

Hariri'nin Türkiye ekseninde yeniden konumlanmak istediğini ifade eden Lübnanlı uzmanlar, Türkiye'nin Lübnan'ın iyileşmesini desteklemede büyük bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Star.com.tr16 Ocak 2021 Cumartesi 14:56 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 14:56
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Lübnan Amerikan Üniversitesi'nde (LAU) siyaset bilimi profesörü Imad Salamey, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salamey, Hariri'nin Türkiye ziyaretinin Katar'a yönelik ambargonun kalkması sonrası geldiğine dikkat çekti.

Lübnan İç Savaşı'nı sona erdiren 1989 Taif Anlaşmasına işaret eden Salamey, "El Hariri, en iyi seçeneğinin Suudi, Fransız ve Türk eksenleri arasında yeniden konumlandırmak olduğunu düşünüyor. Bu durum başbakanlığı için destek sağlamada bir avantaj sağlayabilir" dedi.

Beyrut'ta yüzlerce insanın hayatını kaybettiği patlama sonrası Lübnan'ın zor bir süreçten geçtiğini belirten Salamey, Türkiye'nin Lübnan'ın iyileşmesini desteklemede büyük bir rol oynayabileceğine inandığını açıkladı.

Star.com.tr

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