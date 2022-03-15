Zoabi: Türkiye ile Orta Doğu'nun geneline barışçıl mesaj vereceğiz

AA 15 Mart 2022 Salı 11:07 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 11:07

Zoabi, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) vesilesiyle bulunduğu Belek'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ADF'ye ilişkin izlenimlerini aktaran Zoabi, "Burada olmak gerçekten harika. Diplomasinin her alanından temsilcileri görebileceğiniz, küresel diplomasiyi bir araya gelip konuşabileceğiniz, panellerin ve içeriklerin çok iyi olduğu harika bir platform." dedi.

Zoabi, Knesset Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ilk Arap kadın siyasetçi olmasına ilişkin, "Siyasetçi olmak isteyenlere mesajım şu olur; istediğiniz şeyi talep etmekten korkmayın. Cesur olun. Her ne yapıyorsanız çok profesyonelce hazırlık yapın. Profesyonel olun, hazırlıklı olun. Bu yolla cam tavanları ya da her türlü tavanı kırabilirsiniz." diye konuştu.

- "YENİ BİR DÖNEMİN BAŞINDAYIZ"



Türkiye İsrail ilişkilerine dair Zoabi, "Bu haftalardaki gelişmeler karşısında hepimiz iyimser düşüncelere sahibiz. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi tarihi bir ziyaretti. Ülkemdeki insanlar turizmde olsun, ekonomik kalkınma ve ticarette olsun ve hatta belki de enerji alanında daha fazla iş birliği olacağı için gerçekten heyecan duyuyor. Herkes çok olumlu görüşlere sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Zoabi, Orta Doğu'da jeopolitik açıdan birçok değişim olduğuna dikkati çekerek, "Yeni bir dönemin başındayız. Buna çok olumlu bakıyorum. Türkiye ve İsrail'in çok sağlam diplomasi ortaklığının, Orta Doğu bölgesinin tamamına, ekonomi, diplomasi ve diğer tüm alanlara olumlu etkisinin olacağını düşünüyorum. Eminim bu alanlarda çok daha fazla adımlar atılacaktır. Türk Dışişleri Bakanı'nın yakında yapacağı ziyareti de bekliyoruz. Çok daha fazla olumlu adımlar göreceğiz bu alanlarda." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin artacağının altını çizen Zoabi, "Ekonomik iş birliğinin, diplomatik iş birliği ve diğer alanlarda ilerleme için sağlam bir platform olduğunu düşünüyorum. Ticaret ve endüstri de bir diğer iş birliği alanı. Şimdi Rusya-Ukrayna krizi ile karşı karşıyayız. Bu kriz, enerji krizini de içeriyor. Bence enerji alanında iş birliği de potansiyel ortaklıklar içinde ele alınmalı." dedi.

- "TÜRKİYE-İSRAİL İŞ BİRLİĞİNİN ORTA DOĞU'NUN GENELİNE BARIŞÇIL MESAJ VERECEĞİNE İNANIYORUM"



Zoabi, yakın dostu İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'yi ziyaretinin İsrail halkını da heyecanlandırdığını aktararak, "Herzog'un ziyareti tüm basın organlarında yer buldu. İnsanlar bu kadar uzun zaman sonraki bu olumlu değişimden heyecan duydu." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin enerji krizine yol açtığının altını çizen Zoabi, "Enerji konularında iş birliği yapan komşu ülkelere sahip olduğunuzda, Orta Doğu'da çok daha sürdürülebilir sakin ve daha barışçıl bir jeopolitik duruma sahip olursunuz. Türkiye ile İsrail arasında tüm alanlarda giderek artan iş birliğinin, genel olarak Orta Doğu bölgesine geleceğe yönelik barışçıl bir mesaj vereceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Zoabi, Rusya-Ukrayna savaşından yansıyan fotoğraflara bakıldığında anne ve çocukların, ailelerinden ayrılanların, mültecilerin görüldüğüne dikkati çekerek, "Bu krizin en kısa sürede sona erdirilmesi için birlikte çalışmalıyız. Burada diplomasinin gücü devreye giriyor." şeklinde konuştu.

ADF marjında 10 Mart'ta Antalya'da Türkiye, Ukrayna, Rusya dışişleri bakanlarının üçlü toplantısının düzenlenmesine ilişkin Zoabi, "Böyle uzlaştırmaya yönelik olumlu bir toplantı yapıldığını görmekten çok mutluyum. Olabilecek en kısa sürede dünyanın bu krizin sona erdiğini göreceğini düşünüyorum. Bunun ekonomiye, enerjiye, güvenlik ve insanlara, mültecilere yansıması olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zoabi, İsrail'in de Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul ettiğine dikkati çekerek, "İnsanların, anne ve çocukların yorgun ve korkmuş olduğunu görüyorsunuz. Bu bir an önce durdurulmalı." dedi.