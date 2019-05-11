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ABD’de Müslümanlar iftar sevinci yaşıyor

ABD’de Ramazan ayında ülke genelinde Müslümanlar iftar sevincini hep beraber yaşarken, başkent Washington civarındaki Müslümanların ve Türklerin buluşma adresi Amerika Diyanet Merkezi (DCA) oldu.

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Washington’a yarım saatlik mesafede Maryland eyaleti sınırları içinde yer alan ve ABD’nin en büyük camilerinden birini bünyesinde barındıran DCA, bu bölgede yaşayan yüzlerce Müslümanı iftarda bir araya getiriyor. Akşam namazının ardından DCA bünyesindeki restoranda verilen iftar yemeğine katılan yüzlerce kişi, daha sonra da hatimle kıldırılan teravih namazına iştirak ediyor. DCA yetkilileri, Ramazan ayı boyunca restoranda iftar yemeği verileceğini ve camide hatimle teravih kılınacağını ifade ettiler. Öte yandan, Türklerin en yoğun yaşadığı eyaletlerden biri olan New Jersey’de de Paterson Ulu Camisi, iftar için yüzlerce Müslümana ev sahipliği yapıyor. 

Muştalı sürücü dehşeti

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