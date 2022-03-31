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Ramazan

Adana için sahur vakti 2022! İmsakiye 2022 Diyanet Adana iftar ve sahur vakitleri

Müslüman alemi, on bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşmanın sevincini yaşıyor. Milyarlarca Müslüman, Ramazan ayında orucunu tutup ibadetlerini yerine getirecek. Bu bağlamda Adana sahur ve iftar saatleri 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. İşte Adana için sahur vakti, Diyanet Adana iftar ve sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesi

31 Mart 2022 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 17:16
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Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Bu kutlu ayı idrak edecek vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Adana için sahur vakti, 11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için imsakiye hazırladı. Buna göre Adana iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Adana Ramazan imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan şükür ve sabır ayı olan Ramazan-ı Şerif geldi. Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere il il imsakiye bilgileri iftar ve sahur vakitleri belli oldu.

ADANA İÇİN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 2022

Tüm illerin iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden takip edebilirsiniz.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

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