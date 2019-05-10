Alo Fetva’ya en fazla Ramazan sorusu

YOĞUNLUK İKİ KATI

Telefonda soruları cevaplayan Yılmaz, yaptığı açıklamada, 365 gün hizmet veren Alo Fetva hattında ramazanın gelmesiyle yoğunluğun iki katına çıktığını söyledi. Günde ortalama 600 sorunun geldiğini belirten Yılmaz, “5 kadın ve 4 erkek görevlimiz ramazan boyunca burada vazife yapıyorlar. Gelen sorunların 300’ü erkeklere, 300’de bayanlara geliyor. Sabah saat 08.30’dan akşam 23.00’e kadar görevli arkadaşlarımız telefon başında vatandaşlarımıza hizmet veriyor” dedi. Alo Fetva hattına gelen sorulara, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetva kitabındaki fetvalar istikametinde cevaplar verildiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

SIK GELEN SORULAR

‘’Gelen sorular sıkça gelen sorular, ‘sabah ezanının okunmasıyla namaz kılınabilir mi?’, ‘kusmak orucu bozar mı?’, ‘kan vermek, diş yaptırmak’ gibi sorularla birlikte en fazla Ramazan ve zekatla alakalı sorular geliyor.’”