Bursa 2020 imsakiyesi beli oldu! Bursa iftar ve sahur vakitleri Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet

20 Nisan 2020 Pazartesi 17:45 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:45

Bursa 2020 iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2020 Ramazan imsakiyesi Bursa iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. Bursa'da yaşayan vatandaşlar, Bursa 2020 imsakiye bilgileri ile Bursa sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. Bursa için sahur, imsak ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde yer alıyor. Bursa iftar ve sahur vakitlerini içeren il il imsakiye Diyanet'in belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu. Bursa'da ilk sahur ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara haberimizin içerisindeki 2020 Ramazan imsakiyesi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Bursa 2020 iftar ve sahur vakitleri ve il il Diyanet 2020 ramazan imsakiyesi

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sahur, imsak ve iftar vaktini içeren 2020 Ramazan İmsakiyesini araştırmaya başladı.

Bursa iftar ve sahur vakitleri! Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Milyarlarca müslüman, Ramazan ayında orucunu tutup ibadetlerini yerine getirecek. Bu kutlu ayı idrak edecek vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için imsakiye hazırladı. Ramazan imsakiyesi internet üzerinden de görüntülenebilecek. Bursa Ramazan imsakiyesi ve Bursa iftar ve sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...

Ramazan ayına kısa bir süre kala Diyanet 2020 il il Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Tüm illerin iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden takip edebilirsiniz.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

BURSA 2020 İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Bursa'da ilk imsak vakti saat 04.32'de sabah ezan okunmasıyla ilk oruca başlayacak. Bursa için Ramazanın ilk iftar vakti ise saat 19.38'de.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'a denk gelecek. Namaz vakitleri oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

2020 İMSAKİYE YAYINLANDI

Ramazan ayına sayılı günler kala il il iftar vakitleri ve sahur saatleri bilgileri de belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişinin merak ettiği iftar vakti ve sahur saati bilgilerine buradan ulaşabileceksiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.