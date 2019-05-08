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Çayı sahurda az iftarda çok için

Uzmanlar Ramazan’da beslenmeye çok dikkat etmek gerektiğini söyledi.

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‘İftarda birden yüklenmemek gerekiyor’ diyen Uzmanlar, “Tecrübeli, inanışlı insanlar iftarda hemen bir çorba içerler, gider namaz kılarlar tekrar gelip, devam ederler. Bu en doğru iftar şeklidir. Sahurda kesinlikle karbonhidratlı şeyler yememeliler. İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yesinler, günlük tok tutması için çok gerekli bir yiyecektir. Ne kadar su tüketilmesiyle ilgili rakam söylemek doğru değil. Yeterli su için idrar renginin açık olması gerekiyor” diye konuştu.

HASTALARA UYARI

Ramazan’da özellikle kalp hastalarına çağrıda bulunan uzmanlar şunları söyledi: “Eğer kalp krizi geçirmişse, stent konulmuşsa, by-pass ameliyatı olmuşlarsa oruç tutmasınlar. Çünkü susuzluk süresinde kan çok koyulaşıyor.” 

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