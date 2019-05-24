Deniz Feneri’nden 100’ün üzerinde sofra
Deniz Feneri Derneği ile Eğitim Bir-Sen tarafından Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 100’ün üzerinde yetim ve yakınları için iftar sofrası kuruldu.
Düzenlenen iftar programına katılan Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, burada yaptığı konuşmada, yetimlere seslenerek kendisini bu çocukların birer annesi olarak görmelerini istediğini ifade ederek, “Her ne zaman sıkıntılarınız olursa lütfen gelin kapılarımızı tıklayın. Tıklayın ki bizler o hayatın keşmekeş dönemlerinden az da olsa kurtulup sizlerle birlikte mutlu olmaya çalışalım” dedi. Bu yıl beşincisini düzenlenen iftar programına 100’ün üzerinde yetim ve yakınlarının katıldığını belirtildi.
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