Deniz Feneri’nden 41 ülkede iftar sofrası

Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzatıyor. Deniz Feneri ’nin bu Ramazan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olabilmek adına sunduğu Ramazan Projeleri şöyle; Bir Kumanya da Sen Bağışla proje kapsamında yurtiçi ve yurtdışında 60.000 aileye gıda kolisi dağıtılıyor. Bayramlık Projesi ile10.000 ihtiyaç sahibine ayakkabıdan eteğe, pantolondan iç çamaşırına kadar bayramlık giysi ulaştıracak. Bu bayram 10.000 yetim çocuk, Deniz Feneri’nin kendilerine ulaştıracağı 125 TL’lik bayram harçlığıyla mutluluktan uçacak.

YETİM SOFRALARI

Dünyada 41 ülkede yetim iftarları düzenleniyor. Ayrıca “İslam Dünyası Yetimler günü” olarak kabul edilen Ramazan’da 3 kıta 21 ülkede yetim sofraları kurup, gıda dağıtımı yapıyor. Ayrıca Yetimlere bayram harçlığı da o gün dağıtılacak. Suriye ve Türkiye’de ise 10 bin Suriyeli aileye gıda dağıtımı yapılıyor.