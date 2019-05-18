Bu dünyada insanı en çok bunaltan ve kaygılandıran şeylerin başında anlamsız korku, endişe, fitne ve tefrika gelir. Korkudan emin olmanın, hüzün ve kaygıdan, fitne ve tefrikadan kurtulmanın sırrı iman, amel-i sâlih, takva ile ibadet ve duadır. Dua, Yüce Kudret ile kalbî ve hissi bir bağ kurmaktır. Hakk’ın kabul penceresinin açılmasını istemektir. Vecd ile manevi bir zenginlik yaşamaktır. Aslında gören göz, hisseden kalp için Allah’ın varlığı güneşin harareti, gülün kokusu gibi fıtrî bir olaydır.

Nasıl bütün bitkiler güneşten aldıkları enerjiyle canlıysa, inanan insan da Hak’tan aldığı enerjiyle canlıdır. Dua bir teksif, cehd ve yönelme işidir. Ancak bu teksif akıl ve fikirden çok gönülle olur. Dua, kulun Allah ile olduğu; adeta O’nunla konuşur gibi bulunduğu iltica hâli ve tazarru ânıdır. Kul ile Allah arasındaki ilişkinin ferdî ve kalbî planda en yoğun zamanıdır. İnsanın Allah’a muhtaç oluşunun ve acziyetinin farkına varması ve Yüce Kudret’e boyun eğerek içten bir sevgi ve samimi bir duygu ile yalvarıp yakarmasıdır. Dua Allah’ın kuluna açtığı bir pencere, kulun bu pencereye ulaşmak için kurduğu bir merdivendir. Dua bir vazife mi yoksa bir protokol mü? Hiç şüphesiz dua bir vazife ve ihtiyaçtır. Ama aynı zamanda birlikte yapılan dualarda bir protokol de söz konusudur. Aslolan adetleri ibadet haline getirmek, ibadetleri âdet olmaktan kurtarmaktır. Sekülerizmin öğrettiği “dünya ayrı din ayrı” tuzağına düşmemektir.

Dua bir ihtiyaç anahtarıdır. Kalden çok hâl ile yapılır. Bu yüzden duada lafızlardan, sözlerin insicam ve tantanasından çok gönüldeki coşku ve teslimiyet önemlidir. Dua eskilerin ifadesiyle ilâhî bir mürasele, bugünkü ifadesiyle Allah ile iletişimdir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına icabet ederim. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” Dua insanın ilâhî âlem ile irtibatını sağlamaktadır. Bu ramazan ikliminde yapacağı dua ile insan Allah’a ulaşır, Allah insanın kalbini kuşatır. Dua sadece zayıf ruhların, miskinlerin fiili olarak görülmemelidir. İnsan Allah’a, suya ve oksijene olduğundan daha fazla muhtaçtır. Dua insanın Allah’a ihtiyacını arz etme eylemi olduğuna göre duasız insan düşünülemez. Hele hele ayrılığın, fitnenin ve tefrikanın yoğun olduğu zamanlarda dua bütün inananlar için güzel bir sığınaktır, güvenli bir limandır. Duada insanları önce Allah’a; sonra da birbirlerine karşı güven bağı ile bağlayan bir sır vardır. Bu sır hem ferdî iç barışın, hem de toplumsal barış ve güvenin tesisinde ayrı bir önem arz eder. Birbirine dua edenlerin duasındaki sır sâyesinde birbirine güvenen, korku, kaygı, fitne ve tefrikaları aşarak sevgi ve saygı ile buluşan bir toplum gerçekleşir. Netice olarak hem fert planında, hem de toplum planında huzur ve sükûn ile yaşayış, ihtiva etiği manevî sır sebebiyle dualı bir hayattan geçmektedir. Bu da öfkeleri yenebilmeye, gayz ve kinleri yutabilmeye ve tüm duvarları aşıp duaya yönelebilmeye bağlıdır.