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Endonezya’da çocukların sahura kaldırma geleneği

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkede, nesilden nesile geçen ve genellikle çocukların yaptığı Ramazan ayının “sahura kaldırma” geleneği devam ediyor.

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Sopalarla, ellerindeki davul, teneke ve kova gibi çeşitli aletlere ritim eşliğinde vuran çocuklar, dolaştıkları sokaklarda yüksek sesle “sahur vakti’’ diye bağırarak insanları kaldırıyor. İnsanları sahura kaldırmak için toplu halde sokakları dolaşan çocuklar, sahur vakti boyunca aynı zamanda mahallelerinin güvenliğini de sağlıyor. Batı Cava’nın Bogor bölgesine bağlı Kreteg köyünde yaşayan 20 yaşındaki Roby Ahsan, yaptığı açıklamada, ‘’Ramazan ayında köyümüzde halkı sahur için uyandırmaya çalışan çocuklara eşlik ediyorum. Amacımız, köy halkının sahur için uyandığından emin olmak. İnsanların sahuru kaçırmasını istemiyoruz” dedi. Bu geleneğin nesilden nesile aktarılarak geldiğini söyleyen Ahsan, köy halkının da sahur için kendilerinin uyandırılmasından memnun olduğunu aktardı. 

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