İftar vakti okunacak dua

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) bu duanın ret olunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir.

ÜÇ KİŞİNİN DUASI

‘Üç kimsenin duası ret olunmaz’ iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve “izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.’’ Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Peygamberimiz Hazreti Muhammed(s.a.v) iftarını açarken şu duayı okurdu: “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.” TÜRKÇE MANASI: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum. Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi: “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”