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İftar vermenin fazileti

İftar vermek çok sevaptır.

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Yolda giderken bir oruçluya bir hurma veya bir zeytin verilse de iftar verme sevabına kavuşulur.  Peygamber efendimiz, (Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları af olur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir) buyurunca, Eshab-ı kiramdan bazıları, bir oruçluyu iftar ettirecek kadar zengin olmadıklarını söylediler. Onlara cevaben ‘Bir hurmayla iftar verene de, yalnız suyla oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilir’ buyurdu. (Beyhekî) Yine bir hadis-i şerifte, ‘Ramazanda bir misafire oruç açtırana Sırat köprüsünü geçmek kolaylaşır’ buyuruldu. Yemek yedirmek çok sevaptır. Hele oruçluya yedirmek daha çok sevaptır.  

GELENEKSEL BULUŞMA 

Sultanahmet Meydanında her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde binlerce kişi bir araya geldi. İftar topu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan tarafından ateşlendi.

 

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