İHH’dan Bangladeş ve Sudan’da iftar

Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesinde bulunan Darul İman Yetimhanesinde düzenlenen iftar programına yetimhanede kalan çocuklar ve köylüler katıldı.

9 YETİMHANE VAR

İHH’nin açtığı Darul İman Yetimhanesinde, Arakanlı yetimlerin yanı sıra Bangladeşli çocuklar da kalıyor. Bangladeş’te 9 yetimhanesi bulunan İHH, aynı zamanda 15 yetimhaneye de yetim sponsorluğu ve dönemsel yardımlarla destekte bulunuyor. İHH Sudan’da iftar programı yaptı. Umdurman kentinin Darusselam bölgesinde düzenlenen sokak iftarında, 500 kişiye iftar yemeği verildi. Programın ardından ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda kolisi dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. İHH Sudan Temsilcisi Fethullah Kirenci, vakfın, öncelik sırasına göre savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde, afet bölgelerinde, yoksulluk olan ülke ve bölgelerde faaliyet gösterdiğini belirterek, İHH Sudan Temsilciliğinin 2004 yılından bu yana Ramazan ve Kurban bayramları, su kuyusu, yetim sponsorluğu, okul-cami inşaatı, tarım ve çeşitli eğitim projeleri ile insani diplomasi alanında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.