12 Nisan 2021 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:29

İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? sorusunun cevabı milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor. Teravih namazları Ramazan ayının ilk orucundan 1 gün önce başlar. Teravih namazı yatsı namazının son sünneti ile vitir namazı arasında kılınır. Peki Teravih Namazı saat kaçta 2021? İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte il il namaz saatleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene Ramazan ayında teravih namazının evde kılınacağını camiilerde cemaatle teravih namazı kılmanın bu sene mümkün olmadığını açıkladı. Evde teravih namazını eda etmek isteyenler ilk teravih namazının kaçta kılınacağını merak ediyor. İşte ilk teravih tarihi...

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Teravih namazları ramazandan bir gün önce kılınmaya başlanır.

Bu sene Ramazan ayı Nisan'ın 13'ünde başlayacak. İlk teravih namazı ise 12'sinin akşamında kılınacak.

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?

Teravih namazı yatsı namazının son sünneti ile vitir namazı arasında kılınır. Sabah ezanı okunana kadar vakti vardır.

Aşağıda yer alan linkten yaşadığınız ilde yatsı namazı saatlerini öğrenebilir ve yatsı ile sabah ezanı arasındaki vakitte yatsı namazınızı kılabilirsiniz.

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Nisan ayının 13'ünde başlayacak olan Ramazan'ın ilk Teravih namazı ayın 12'sinde kılınacak. Son teravih ise Ramazan ayının son gününden 1 gün önce, yani Mayıs ayının 11'inde kılınacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Ramazan ayında Müslüman vatandaşlar oruç ibadetlerinin yanı sıra teravih namazlarını da kılmaya özen gösterirler. Teravih namazı, Peygamberimizin terk etmediği sünnetlerdendir.

Teravih namazı, cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır. Teravih namazı, iki rekatta bir ya da dört rekatta bir selam verilerek toplamda yirmi rekat olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekatın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekat olarak da kılabilirler.

TERAVİH NEDİR?

Teravih, Arapça terviha kelimesinin çoğulu olup "rahatlatmak, dinlendirmek" gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rekatının sonundaki oturuş, terviha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan teravih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nafile namazın adı olmuştur.

Teravih, sünnet-i müekkededir (Peygamberimizin terk etmediği sünnet). Kadın ve erkek için orucun değil ramazan ayının sünnetidir. Teheccüt namazı 12 rek'atı geçmediği halde, teravih namazı yirmi rek'attır. Yatsı namazı kılındıktan sonra ve vitirden önce kılınır. Teravihin cemaatle kılınması kifai sünnettir fakat bu sene camilerde teravih namazı kılınamayacağı için evde cemaat olmadan da kılınabilir.

Evde teravih namazı nasıl kılınır?