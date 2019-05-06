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İlk teravih namazında camiler doldu taştı

‘On bir Ayın Sultanı’ olan Ramazan ayı dün gece kılınan ilk teravih namazıyla başladı.

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İstanbullular Ramazan’ın ilk teravih namazı için Çamlıca Camii, Sultanahmet Camii ve Eyüp Sultan Camii’ne akın ederken, Ankaralılar ise Hacı Bayram-ı Veli Camii, Kocatepe Camii gibi büyük camileri tercih etti. Camileri dolduran vatandaşlar, okunan dualarla birlikte toplu olarak namaza durmanın coşkusunu teravih namazı ile bir kez daha yaşadı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, ilk teravih namazı için dakikalar öncesinden camilere akın ederken, yoğun ilgi nedeniyle ibadethanelere sığmayanlar, cami avlusuna serdikleri hasırlar üzerinde namaz kıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar da, ilk teravi namazı öncesi yakıldı. 

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