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İlk teravih ve sahur bugün

11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan’ın ilk teravih namazı bugün kılınacak.

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Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için sahura da yine bu gece kalkılacak. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının ardından 4 Haziran’da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı’na girilecek.     

İBADETLE DOLU BİR AY 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, ramazan ayında oruç, teravih, fıtır sadakası gibi ibadetlerin ifa edildiğini belirterek “Maddi ve manevi ibadetlerin bir araya geldiği farklı atmosfer yaşatan bir dönemdir Ramazan ayı. Bütün müminlerin ibadetle dopdolu olarak geçirecekleri bir mevsime giriyoruz” diye konuştu. Okur, camilerde mukabele ibadetinin yapıldığını, bir veya birden fazla hafızın Kur’an-ı Kerim’in bir cüzünü okuyup cemaatin de takip ettiğini belirterek, şunları söyledi: Kur’an-ı dinlemek ve okumak da bir ibadettir. Mukabeleler de Kur’an-ı yeni öğrenmeye başlamış olan çocukların tanışması için iyi bir fırsattır. 

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

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