13 Nisan 2021 Salı 13:38 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 13:38

İstanbul sahur ve iftar saatleri Müslüman alemi için oldukça önemli olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar 2021 Ramazan imsakiyesi'nde yer alan İstanbul iftar vaktinde oruçlarını açacaklar. Diyanet tarafından yayınlanan 2021 Ramazan imsakiyesinde sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Peki İstanbul iftar vakti kaçta? İşte İstanbul için sahur ve iftar saatleri

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sahur, imsak ve iftar vaktini içeren 2021 Ramazan İmsakiyesini araştırmaya başladı. İstanbul iftar ve sahur vakitlerini içeren imsakiye Diyanet'in belirlediği Ramazan takvimi ile belli oldu.

Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Milyarlarca müslüman, Ramazan ayında orucunu tutup ibadetlerini yerine getirecek. Bu kutlu ayı idrak edecek vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için imsakiye hazırladı. Ramazan imsakiyesi internet üzerinden de görüntülenebilecek. İstanbul Ramazan imsakiyesi ve İstanbul iftar saatleri ve sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 2021

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "...Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi