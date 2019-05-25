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İtikaf için 11 bin cami hazır

Allah’ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen “itikaf” ibadeti, Ramazan’ın son 10 gününde gerçekleştiriliyor.

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İtikafa girenlere “mütekif” veya “akif” deniliyor. Modern hayatın yoğunluğu içerisinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilen “itikaf” ibadeti,Ramazan’ın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi’ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, bu sene ramazanda itikafa girilecek camiler belirlenerek yurt genelinde 11 bin 216 cami hazırlandı. Buna göre, ülke genelinde itikafa girilen cami sayısı bakımından ilk üç sırada 717 rakamı ile Diyarbakır, 570 rakamı ile Şanlıurfa ve 441 rakamı ile Van yer aldı. 

CAMİLERİN LİSTESİ 

Diğer il ve büyükşehirlerde ise başta merkez camiler olmak üzere pek çok caminin itikaf ibadeti için kapıları açılıyor. İstanbul’da Şehzadebaşı Camisi başta olmak üzere 401, Ankara’da 344 ve İzmir’de 144 camide itikafa girilebilecek. Vatandaşlar, itikaf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı “ramazan.diyanet.gov.tr” internet adresinden ulaşabilecek. 

DİNİ KİTAPLARA GÖRE 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Kaşif Hamdi Okur, yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed’in Mescid-i Nebevi’de itikafa çekilmek amacıyla kendisine “çadır” diye tabir edilen bir bölüm hazırlayıp belirli bir zaman dilimini ibadetle geçirdiğini, onun vefatının ardından eşlerinin de itikaf ibadetini sürdürdüğünü söyledi. Okur, dini kitaplara göre, itikaf için en faziletli mescidler arasında sırasıyla Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa Beytül Makdis ile şehirlerin merkezi camilerinin olduğunu ifade etti. 

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