Japonya’da bir Türk nişanesi Tokyo Camii

Türkiye ve Japonya arasındaki iyi ilişkilerin nişanesi olarak 1997’de yeniden inşa edilen ve örnek yapıtlardan olan Tokyo Camii, Japonya’nın başkenti Tokyo’yu ziyaret edenlerin özellikle de Müslümanların en yoğun uğrak noktalarından biri. Japonya genelinde toplam 80 mescit ve iki cami bulunuyor. Bunlar, Kobe şehrinde Arap mimarisiyle öne çıkan Kobe Camii ve başkent Tokyo’nun tek camisi özelliği taşıyan Tokyo Camii.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

1917’de Rusya’daki Bolşevik ihtilalinden dolayı ülkeden göç ederek Japonya’ya sığınan Kazan Türklerinin çabasıyla 1938’de inşa edilen ve Japonya’nın ilk camisi olarak bilinen Tokyo Camii, özellikle Tokyo’da yaşayan Müslümanlar tarafından bayramlarda ve cuma namazı vaktinde yoğun ilgi görüyor. Bünyesinde kültür merkezi de barındıran camide farklı inançlardan ve kültürlerden insanları bir araya getiren etkinlikler yapılıyor. Tokyo Camisi’nin imam ve hatiplerinden Muhammed Rıfat Çınar, 2000 yılından bu yana hizmet etmekte olduğunu söyledi. Çınar, “Camiye günde ortalama 150 kişi ziyarette bulunuyor. Ramazan boyunca camimizde her gün iftar programı düzenleniyor. Bu programa da Müslüman ve gayrimüslim herkes katılabiliyor. Müslüman olmak için her ay 7-8 Japon vatandaşı camiye geliyor” ifadelerini kullandı.