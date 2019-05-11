20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

RAMAZAN

  1. Haberler
  2. Ramazan

Japonya’da bir Türk nişanesi Tokyo Camii

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 1938’de inşa edilen Tokyo Camii, ülkedeki İslam ve Türk kültürünün önemli sembolleri arasında yer alıyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye ve Japonya arasındaki iyi ilişkilerin nişanesi olarak 1997’de yeniden inşa edilen ve örnek yapıtlardan olan Tokyo Camii, Japonya’nın başkenti Tokyo’yu ziyaret edenlerin özellikle de Müslümanların en yoğun uğrak noktalarından biri. Japonya genelinde toplam 80 mescit ve iki cami bulunuyor. Bunlar, Kobe şehrinde Arap mimarisiyle öne çıkan Kobe Camii ve başkent Tokyo’nun tek camisi özelliği taşıyan Tokyo Camii. 

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR 

1917’de Rusya’daki Bolşevik ihtilalinden dolayı ülkeden göç ederek Japonya’ya sığınan Kazan Türklerinin çabasıyla 1938’de inşa edilen ve Japonya’nın ilk camisi olarak bilinen Tokyo Camii, özellikle Tokyo’da yaşayan Müslümanlar tarafından bayramlarda ve cuma namazı vaktinde yoğun ilgi görüyor. Bünyesinde kültür merkezi de barındıran camide farklı inançlardan ve kültürlerden insanları bir araya getiren etkinlikler yapılıyor. Tokyo Camisi’nin imam ve hatiplerinden Muhammed Rıfat Çınar, 2000 yılından bu yana hizmet etmekte olduğunu söyledi. Çınar, “Camiye günde ortalama 150 kişi ziyarette bulunuyor.  Ramazan boyunca camimizde her gün iftar programı düzenleniyor. Bu programa da Müslüman ve gayrimüslim herkes katılabiliyor. Müslüman olmak için her ay 7-8 Japon vatandaşı camiye geliyor” ifadelerini kullandı.  

 

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pentagon'dan F-35 itirafı

Pentagon'dan F-35 itirafı

Türk mühendisler geliştirdi

Türk mühendisler geliştirdi

'Yaptırımlar kaldırılabilir, belki de hiç kalkmaz'

'Yaptırımlar kaldırılabilir, belki de hiç kalkmaz'

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Merkez Bankası hesaplarını bozdu

Merkez Bankası hesaplarını bozdu

Fransa'daki 'Türk okulu' iddialarına yanıt

Fransa'daki 'Türk okulu' iddialarına yanıt

'YSK'nın kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'

'YSK'nın kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'

Bakan Akar: Geri çekilmeleri sağlanmalı

Bakan Akar: Geri çekilmeleri sağlanmalı
 

POPÜLER HABERLER

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

İşte efsane savaş gemisi Bismarck'ın hikayesi

İşte efsane savaş gemisi Bismarck'ın hikayesi

Bu besinleri sakın birlikte tüketmeyin!

Bu besinleri sakın birlikte tüketmeyin!

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA