Kabul olacağına inanarak dua edin

Zararları, dertleri defetmek için ve faydalı şeyleri vermek için de, dua etmeği sebep yapmıştır. Peygamberler hep dua ettiler. Ümmetlerine de emrettiler. Dua etmenin şartları vardır. Önce, günahlarına pişman olup tövbe etmeli, istiğfar okumalı, sadaka vermeli, imanını Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak düzeltmeli, kabul olacağına inanmalı, güvenmeli, iki diz üzerine kıbleye karşı oturup, önce hamd ve salavat okumalı. Duayı üçten fazla söylemeli. Haram şeyleri ve hasıl olmuş şeyleri istememeli. Kabul olmadı diye ümidi kesmemeli, kabul oluncaya kadar uzun zaman tekrar etmelidir. Haram yememeli, içmemeli, haram şeyleri söylememelidir.