Kur’an’ı okumak ve anlamak

Bilindiği gibi Kur’an, yirmi üç yıllık peygamberlik süresince muhtelif vesilelerle Peygamberimize Hak katından Cebrâîl aracılığıyla indirilen ilâhî kelâmın adıdır. Hz. Peygamber zamanında vahiy kâtiplerince yazılan ve hâfız sahâbilerce ezberlenen ilâhî kelâm, Hz. Ebû Bekir devrinde mushaf hâline getirilerek muhâfaza altına alınmış, Hz. Osman zamanında çoğaltılarak İslâm memleketlerine gönderilmiş ve böylece lâfzıyla ve hattıyla koruma altına alınmıştır. Vâkıa Kur’an, ilâhî koruma altında bulunmaktadır: “Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.”

Kur’an kendisine aid bâzı özelliklere vurgu yapmaktadır. “Kur’an’ın kendi diliyle nitelikleri” diyebileceğimiz bu hususlardan bazıları şunlardır:

1- Kur’an mucizedir. Kur’ân, lâfzıyla ve ruhuyla insanların bir benzerini getiremeyecekleri bir mucize; az lâfzıyla çok mana anlatan mûciz bir beyandır. Nitekim Kur’ân bu konuda insanlara ve cinlere meydan okumaktadır: “De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.” Târihi boyunca Kur’ân’ın bu meydan okumasına cevap vermeye muktedir biri çıkmamıştır.

2- Kur’an şifâdır. Kur’an mânevî hastalıklara, rûhî dertlere bir şifâdır. Hattâ onun lâfız ve mânâsının bereketiyle maddî hastalıklara uğramış insanlar, rûhî dirilik kazanarak şifâ bulmaktadır. Kur’an iki âyetiyle kendisinin şifâ olma özelliğini şöyle ifade etmektedir:

“Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.”

3- Kur’ân hidâyettir. Kur’an Allah tarafından geldiğinde şüphe olmayan müminlere ve takvâ ehline bir hidâyet rehberidir. Nitekim Kur’an’ın ikinci sûresinde: “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.”

4- Kur’an nûrdur ve insanlığı nûra çıkarır. Nitekim:

“İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir.”[1] âyetiyle Kur’an’ın nûr özelliğine, “O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed’e apaçık âyetler indirendir.” âyetiyle de karanlıklardan nûra çıkarma özelliğine işaret edilmektedir.

Kur’an insanlık târihinin en büyük inkılâbını gerçekleştirmiş Câhiliyye toplumundan insanlığın mefâhiri önderler çıkarmıştır. İnsanlığa insanlık değerini vermiş ve bugünün yükselen değerleri eşitlik ve hürriyet ilkelerinin ilk seslendiricisi olmuştur.

Ramazan ikliminde âyet ve hadisler çerçevesinde Kur’an’la tanışmak, onu lâfzıyla okumak, hem şahsen kendimize hem de çoluk çocuğumuza aid bir sorumluluktur. Bu itibarla çocuklarımızın gönüllerini ve hayatlarını Kur’an’la aydınlatmak durumundayız. Çocuklarımızı Kur’an’la buluşturmanın daraldığı zaman ve vasatlarda her evin Kur’an mektebi hâline getirilmesi ve çocukların ilk mektep ve ilk mabed sayılan kendi yuvalarında Kur’an’ı öğrenmeleri gerekir. Bu vesileyle Ramazan ikliminden istifade edip bilhassa çocukları ve gençleri Kur’an’la buluşturacak vesileler bulunmalıdır.