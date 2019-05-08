Mazlumlara yardımlar sürüyor

İnsani yardım alanında milli gelire oranla dünya birincisi olan Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları da dünya genelindeki yardımlarını sürdürüyor.

HEDEF 3 MİLYON KİŞİYE YARDIM

Yardımlarında din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün insanlığı kuşatmaya gayret eden sivil toplum kuruluşları Ramazan’ın gelişiyle Müslümanların yaşadığı coğrafyalardaki yerlere yardım yapmaya devam ediyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ramazan ayında 120 ülke ve bölgede faaliyetlerine devam ediyor. “Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla duyurulan kampanyada, 3 milyon kişiye yardımların ulaştırılması hedefleniyor.