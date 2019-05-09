Medine’de iftar bir başkadır
Medine’de asr-ı saadetten günümüze kadar iftar sofraları kurma yarışı devam ediyor.
Sofra kuran Medineliler, “Bu bizim değil Peygamber sofrasıdır” diyor. Bazı sofra sahipleri sofra yerlerini nesilden nesle taşıyor ve bu sofraların yaşı 50, 70 bazıları da 90 seneyi bulabiliyor.
İZNE GEREK YOK
Mescid-i Nebevi’de sofra açmak için özel izin almaya gerek yok, ancak mescid yetkililerinin belirledikleri yerlerde sofra kurulabiliyor. Sofrayı kuran Medine’nin ileri gelenleri, isimlerinin duyulmasını istemiyor. Müslümanlar, iftar ve namaz öncesi Babü’s-Selam’dan (Selam Kapısı) geçerek önce Efendimizi selamlıyor. Mescid-i Nebevi’nin içindeki sofralarda genellikle, hurma, zemzem, Arap kahvesi, yoğurt, değişik baharatlardan toz şeklinde hazırlanan dukka ve ekmek ikram ediliyor. Dış avlularda kurulan sofralarda ise pilav, tavuk gibi sıcak yemeklerin yanı sıra meyve de yer alıyor. Sofraların başında duran genç, yaşlı ve çocuklar yanlarından geçen herkesi kendi sofrasına davet konusunda ısrar ediyor.
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