Müslüman iyilik için yaşamalı

Medeniyetleri inşa eden, kendilerini tanımlamalarına imkân veren belli başlı kavramlar vardır. Bir din ve medeniyet olarak İslam’ı anlamak, anlatmak ve yaşamak istediğimizde karşımıza çıkan temel kavramlardan birisi de ‘iyiliktir. Son dinin iyiye ve iyiliğe dair ne kadar derin bir bakış açısına sahip olduğunu fark etmek için onun söz dağarcığında yer alan kavram haritasına ve zengin anlam dünyasına bakmak yeterlidir. İyilik kimi zaman ‘hayır’ kavramıyla, kimi zaman da ‘birr’ kavramıyla karşımıza çıkar. Onu bazen ‘ihsan’, bazen ‘hasenat’, bazen ‘lütuf’, bazen ‘fazl’, bazen ‘kerem’, bazen ‘alicenaplık’, bazen ‘maruf’, bazen de ‘mürüvvet’ kavramlarıyla ifade ederiz.

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR

Bireysel ve toplumsal hayatımızın detaylarında dolaştığımızda, iyiliğin inci dizisinden saçılan bu kavramlardan birine mutlaka tesadüf ederiz. ‘İyilik’ dinî metinlerimizde ve gündelik hayatımızda daha çok ‘hayır’ kavramıyla dile getirilmiştir. ‘Hayır’ deyince her türlü iyi, güzel, faydalı, erdemli tutum ve davranışı anlarız. ‘Hayır işlemek’, iyilik yapmak anlamına gelir. Amacı insanlara iyilik ve yardım etmek olan gönüllü kuruluşlara ‘hayır kurumu’ deriz. İnsanlara iyi dileklerimizi aktarırken ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuruz.