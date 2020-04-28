Oruç tutamayan bir kişi ne kadar fidye verecek? 2020 fidye miktarı ne kadar?

28 Nisan 2020 Salı 11:44 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 11:44

11 ayın sultanı Ramazan ayında elinde olmayan nedenlerden dolayı oruç tutamayanlar ne kadar fidye miktarı ödeyeceğini merak ediyor. Öte yandan Diyanet'in belirlediği fitre miktarı 27 TL oldu. ‘Oruç tutamayan bir kişi ne kadar fidye verecek?’ sorusu çokça merak edilmekle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca) 2020 yılı için belirlediği fidye miktarı belirlendi. Fidye, oruç tutmaya engel (süreklilik gösteren) hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır. İşte 2020 fidye miktarı ile ilgili merak edilenler..

FİDYE NEDİR?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

2020 FİDYE MİKTARI NE KADAR?

Oruç tutamayan bir kişinin ne kadar fidye vereceği belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hem fitre hem de fidye için asgari olarak belirlediği fiyat aynı olmakla birlikte durumu iyi olan kişiler bu rakamların üzerinde bağış yapabilir.

Bir müslümanın 2020 için ödeyeceği fidye miktarı günlük 27 liradır. 1 ay boyunca oruç tutamayan bir kişinin ödeyeceği Fidye miktarı aylık 810 TL'dir.

Sonuç olarak Fidye ve fitre miktarları hesaba referans ücret olarak temelde aynı rakamlardır. Ancak Fitre her halükarda 1 birim ödenirken fidye ise elinde olmayan nedenlerle tutamadığı oruç günü sayısı ile çarparak ödeyeceği miktardır.

Fidye, oruç tutmaya engel (süreklilik gösteren) hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır.

Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).

Öte yandan Şâfiîlere göre Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645).

Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir (Bakara, 2/184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270).

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hem fitre hem de fidye için asgari olarak belirlediği fiyat aynı olmakla birlikte durumu iyi olan kişiler bu rakamların üzerinde bağış yapabilir. Kısacası fitre ve fidyenin miktarları aynı, veriliş amacı farklıdır. Bu yılki fidye miktarı da asgari günlük 27 TL'dir.